Руководителя Гостаможслужбы подозревают в недекларировании дома на $100 000 – НАБУ

Исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы подозревают в недекларировании дома около Киева стоимостью более $100 000, сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 6 января. Бюро не указывает имени подозреваемого, и. о. главы таможенной службы ныне Сергей Звягинцев.

Ключевые факты

По данным НАБУ, в 2021–2023 годах и. о. главы Государственной таможенной службы не отразил в е-декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 кв. м и земельный участок, на котором он расположен.

Следователи установили, что недвижимость стоимостью более $100 000 должностное лицо оформило на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.

Расследование детективы и прокуроры начали по собственным наработкам.

По информации САП, было объявлено подозрение в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Контекст

Сергея Звягинцева правительство назначило исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы в феврале 2023 года. Перед этим произошло увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы. Кабмин уволил и. о. председателя таможенной службы Вячеслава Демченко, первого заместителя главы Александра Щуцкого и заместителя главы Руслана Черкасского.

Накануне правоохранители разоблачили более 10 чиновников, которые якобы причастны к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. По оценкам СБУ, ущерб бюджету составил 5,2 млрд грн.