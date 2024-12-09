Руководителю АМКУ Кириленко изменили подозрение, расследование о незаконном обогащении на 72,1 млн грн завершено

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя АМКУ Павла Кириленко в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации, сообщает пресс-служба 9 декабря. Прокуроры и детективы сообщили об изменении подозрения главе государственного органа со специальным статусом.
АМКУ занимает важное место во властной вертикали. Комитет может рассматривать как дела компаний бизнесменов из рейтинга самых богатых Forbes, так и кейсы среднего и малого бизнеса.
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Ключевые факты
- По версии следствия, в 2020–2023 Кириленко, занимая должность руководителя облгосадминистрации, якобы приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.
- Речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв.м; автомобиле ВМW Х3.
- Отмечается, что разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) должностного лица и его жены составила 72,1 млн грн.
- Кириленко не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
Контекст
Поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода». В нем говорилось, что семья Кириленко «обросла» элитным имуществом на 70 млн грн во время войны. В частности, апартаментами, земельными участками, домом, офисами, машинами и паркоместами.
Назначение главой АМКУ Павла Кириленко в сентябре 2023-го стало неожиданностью для депутатов, бизнеса и даже для него самого. Более 10 лет Кириленко строил карьеру в органах прокуратуры, а последние четыре года возглавлял Донецкую областную государственную администрацию.
22 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начали уголовное производство относительно Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации». 14 августа ему сообщили о подозрении.
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