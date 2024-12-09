Руководителю АМКУ Кириленко изменили подозрение, расследование о незаконном обогащении на 72,1 млн грн завершено

АМКУ занимает важное место во властной вертикали. Комитет может рассматривать как дела компаний бизнесменов из рейтинга самых богатых Forbes , так и кейсы среднего и малого бизнеса.

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя АМКУ Павла Кириленко в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации, сообщает пресс-служба 9 декабря. Прокуроры и детективы сообщили об изменении подозрения главе государственного органа со специальным статусом.

Ключевые факты

По версии следствия, в 2020–2023 Кириленко, занимая должность руководителя облгосадминистрации, якобы приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв.м; автомобиле ВМW Х3.

Отмечается, что разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) должностного лица и его жены составила 72,1 млн грн.

Кириленко не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Контекст

Поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода». В нем говорилось, что семья Кириленко «обросла» элитным имуществом на 70 млн грн во время войны. В частности, апартаментами, земельными участками, домом, офисами, машинами и паркоместами.

Назначение главой АМКУ Павла Кириленко в сентябре 2023-го стало неожиданностью для депутатов, бизнеса и даже для него самого. Более 10 лет Кириленко строил карьеру в органах прокуратуры, а последние четыре года возглавлял Донецкую областную государственную администрацию.

22 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начали уголовное производство относительно Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации». 14 августа ему сообщили о подозрении.