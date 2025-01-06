Очільника Держмитслужби підозрюють у недекларуванні будинку на $100 000 – НАБУ

Виконувача обовʼязків голови Державної митної служби підозрюють у недекларуванні будинку біля Києва вартістю понад $100 000, повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 6 січня. Бюро не вказує імені підозрюваного, наразі в. о. голови митної служби є Сергій Звягінцев.

Ключові факти

За даними НАБУ, у 2021–2023 роках в. о. голови Державної митної служби не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 кв. м та земельну ділянку, де він розташований.

Слідчі встановили, що нерухомість вартістю понад $100 000 посадовець оформив на батька дружини, в той час як насправді фактичним власником є він і його сім’я.

Розслідування детективи та прокурори розпочали за власними напрацюваннями.

За інформацією САП, було оголошено підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Контекст

Сергія Звягінцева уряд призначив виконувачем обовʼязків голови Державної митної служби у лютому 2023 року. Перед цим відбулося звільнення всього керівного складу Державної митної служби. Кабмін звільнив в. о. голови митної служби Вячеслава Демченка, першого заступника голови Олександра Щуцького та заступника голови Руслана Черкасського.

Напередодні правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, які нібито причетні до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. За оцінками СБУ, збитки бюджету становили 5,2 млрд грн.