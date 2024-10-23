ОККО Group начинает строить горный курорт в Карпатах за $1,5 млрд

ОККО Group Виталия Антонова построит новый всесезонный горный курорт GORO Mountain Resort, говорится в пресс-релизе компании. Он будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх, вблизи сел Волосянка и Верхняя Рожанка, входящих в Славскую ОТГ Львовской области. Срок строительства – 15 лет.

Ключевые факты

Общая площадь GORO Mountain Resort будет составлять около 1200 га, из которых 360 га запланировано для горной и лыжной инфраструктуры, а более 800 га – для развития гостиничных, коммерческих и рекреационных объектов.

На территории планируют в течение 15 лет построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры. Здесь появится первая в Украине и самая длинная гондольная канатная дорога (2,8 км) и длинная лыжная трасса (3,8 км). Также будет построено 25 отелей на 5500 номеров.

Первая очередь GORO общей площадью 127 га стартует возле села Волосянка, расположенного в 5 км от поселка Славское. Уже началось строительство Welcome Centre и нижней станции гондольной канатной дороги, говорится в пресс-релизе.

В первой очереди предусмотрены также 10 лыжных трасс длиной 13 км с 50 га заснежения и два кресельных подъемника. На территории 20 га первой очереди курорта будет построено пять гостиничных комплексов на 1100+ номеров вместе с рекреационной инфраструктурой со спа-зонами, бассейнами, ресторанами, детскими и бизнес-зонами.

Первую очередь курорта разделили на два этапа, рассказал СЕО группы компаний OKKO Василий Даниляк. «До конца 2026 года построим Welcome-центр, паркинг, первую очередь системы заснежения, гондолу», — говорит он.

Бюджет первой очереди – около $100 млн, из них $30 млн – система заснежения, рассказал Даниляк.

Завершение строительства первой очереди планируется в 2028–2029 годах, отмечено в пресс-релизе.

Проект горного курорта GORO Mountain Resort от ОККО Group Фото предоставлено пресс-службой Проект горного курорта GORO Mountain Resort от ОККО Group Фото предоставлено пресс-службой Предыдущий слайд Следующий слайд

Вторая очередь – 60 км лыжных трасс, одна гондола и восемь подъемников. Эту часть проекта с бюджетом $400 млн будут строить очередями, сообщил Даниляк.

Общие инвестиции в GORO Mountain Resort оценивают в $1,5 млрд. Из этой суммы OKKO Group за счет собственных и кредитных средств планирует вложить $500 млн, еще $1 млрд планируют привлечь от других инвесторов. «Мы уже подписали соглашение о первых кредитах из ПУМБ, договариваемся с экспортно-кредитными агентствами Австрии, Италии, Франции», – говорит Даниляк.

ОККО Group в GORO Mountain Resort выступает единственным владельцем, основным инвестором, мастер-девелопером, застройщиком и оператором. «В проекте два акционера: 70% у Виталия Антонова и 30% у меня», – рассказал Даниляк.

Девелопментом и строительством недвижимости на территории GORO Mountain Resort занимается инвестиционно-девелоперская компания GORO Development.

Контекст

ОККО Group объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, ТЭК, ритейла, девелопмента и строительства, агросекстора, энергетики, сервисных и других услуг.

Флагманским бизнесом группы является самая большая топливная сеть в Украине под брендом ОККО из 410 АЗК. Сейчас развивает новые направления – производство и хранение электроэнергии, строительство биоэтанольного завода и агробизнес.