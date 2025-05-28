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Павел Дуров объявил о сотрудничестве с xAI Илона Маска. Чат-бот Grok интегрируют во все приложения Telegram

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Мессенджер Telegram и компания xAI Илона Маска заключили соглашение на $300 млн о партнерстве на один год. Об этом сообщил Павел Дуров 28 мая.

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Подробности

  • В рамках сотрудничества в Telegram будет интегрирован чат-бот Grok, созданный xAI на основе технологий искусственного интеллекта.
  • «Этим летом пользователи Telegram получат доступ к одной из лучших технологий искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском договорились о годовом партнерстве, чтобы представить чат-бот Grok от xAI миллиардам наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», – написал Дуров в своем Telegram-канале.
  • По его словам, Telegram получит $300 млн наличными и акциями от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, реализованных через мессенджер.

Контекст

Стартап xAI, основанный Илоном Маском для развития искусственного интеллекта, был запущен в 2023 году. Тогда же началась разработка нейросети Grok. В середине февраля 2025-го представили ее третью версию, которую называют «самым умным ИИ в мире». Чат-бот Grok доступен для премиум-подписчиков платформы X, а также имеет собственный сайт и мобильные приложения.

Чат-бот Grok появился в Telegram в конце марта. Тогда об этом объявил Илон Маск, отметив, что владельцы премиум-аккаунтов Telegram смогут пользоваться чат-ботом бесплатно.

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