Месенджер Telegram та компанія xAI Ілона Маска уклали угоду на $300 млн про партнерство на один рік. Про це повідомив Павло Дуров 28 травня.

Деталі

У рамках співпраці в Telegram буде інтегровано чат-бот Grok, створений xAI на основі технологій штучного інтелекту.

«Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до однієї з найкращих технологій штучного інтелекту на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про річне партнерство, щоб надати чат-бот Grok від xAI мільярдам наших користувачів та інтегрувати його в усі додатки Telegram», – написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Telegram отримає $300 млн готівкою та акціями від xAI, а також 50% доходу від підписок xAI, реалізованих через месенджер.

Контекст

Стартап xAI, заснований Ілоном Маском для розвитку штучного інтелекту, запустили у 2023 році. Тоді ж розпочалася розробка нейромережі Grok. У середині лютого 2025-го презентували її третю версію, яку називають «найрозумнішим ШІ у світі». Чат-бот Grok доступний для преміум-підписників платформи X, а також має власний сайт і мобільні додатки.

Чат-бот Grok з’явився в Telegram наприкінці березня. Тоді про це оголосив Ілон Маск, зазначивши, що власники преміум-акаунтів Telegram зможуть користуватися чат-ботом безкоштовно.