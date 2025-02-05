Госсекретарь США передал управление USAID новому руководителю. Что ждет Агентство

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что выполняет обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID). В настоящее время он передал полномочия директору отдела внешней помощи Госдепартамента Питу Марокко. Об этом пишет CNN .

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Пит Марокко, ранее занимавший несколько важных должностей в сфере национальной безопасности во время первой Администрации Дональда Трампа, в том числе в USAID, стал известен своими попытками централизовать власть и сократить финансирование, пишет издание. Это повлекло за собой протест среди чиновников, составивших меморандум о несогласии, что в итоге привело к его увольнению.

Один из представителей гуманитарного агентства отметил, что Марокко «понимает, как работает система, и разрушает ее на каждом шагу»". Он уже подготовил директиву о замораживании большинства иностранной помощи.

«USAID может переместить, реорганизовать или интегрировать определенные миссии, бюро и офисы в Государственный департамент, а остальное Агентство, вероятно, будет закрыто», – заявил Рубио.

Марокко тесно сотрудничал с представителями новой администрации Трампа в начале второго срока, и некоторые чиновники из USAID утверждают, что он фактически руководил сокращением штата агентства.

Рубио сообщил о планах реорганизации USAID, отметив, что у агентства много дублирующих функций, которые разделяет с Государственным департаментом США. Он добавил, что процессы и системы USAID недостаточно синхронизированы, это приводит к разногласиям во внешней политике и дипломатии Соединенных Штатов, что ослабляет способность президента реализовывать внешние отношения.

Контекст

USAID была основана в 1961 году для оказания гуманитарной помощи другим странам и является самым большим донором в мире. В 2023 финансовом году США выделили $72 млрд на помощь по всему миру, в том числе на поддержку здоровья женщин в зонах конфликта, доступ к чистой воде, лечение ВИЧ/СПИДа, энергетическую безопасность и борьбу с коррупцией. Агентство обеспечило 42% всей гуманитарной помощи, которую в 2024 году отслеживала ООН.

20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Согласно сообщениям Politico, существовала вероятность, что агентство лишится независимости и попадет под контроль Государственного департамента. Как сообщают источники Reuters, за последнюю неделю около 100 сотрудников USAID были отправлены в отпуск.

Илон Маск обвинил USAID в финансировании исследований в области биологического оружия, но не привел никаких доказательств. Расход USAID на $40 млрд в 2023 году он назвал «неумеренной тратой денег». 3 февраля Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), заявил о начале ликвидации агентства.

4 февраля президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID.