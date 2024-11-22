Продажі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перетнули позначку в 1 млн копій

Деталі

Значна кількість гравців долучилася до гри через підписку Game Pass.

Гра наразі доступна на платформах Xbox Series X/S, Microsoft Store, Epic Games Store, GOG, GeForce NOW, а також через Xbox Game Pass, включаючи Xbox Cloud Gaming.

Контест

Реліз гри переносили шість разів, але команда студії прагнула виправдати очікування фанатів. «Ми стоїмо на плечах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R. Нам не вибачать, якщо ми зробимо його менш ніж великим», – заявив проєктний менеджер GSC Game World Максим Ткаченко у фільмі про створення гри.

GSC Game World – відома українська компанія, заснована в Києві у 1995 році. Вона здобула міжнародну популярність завдяки серіям S.T.A.L.K.E.R. та Козаки.

Довгоочікуваний шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World очолив рейтинг найпопулярніших платних ігор у Steam, свідчать дані платформи. Гра вийшла 20 листопада о 18:00, а її вартість у Steam варіюється від 1400 до 2550 грн залежно від версії.

Реліз викликав неабиякий ажіотаж: провайдери «Тенет» і «Тріолан» повідомили про зниження швидкості домашнього інтернету в кількох містах України через масове скачування гри, яке перевантажило їхні мережі.