Проєкт OpenAI із побудови у США ШІ-інфраструктури на $500 млрд буксує через мита Трампа

Деталі

Метою проєкту є залучення до $500 млрд для розвитку інфраструктури ШІ в США та за їх межами, але нестабільність ринків і доступність дешевших ШІ-рішень змушують інвесторів бути обережними.

Хоча SoftBank у січні анонсував плани значних інвестицій, компанія досі не надала фінансової моделі та не розпочала активних переговорів.

Нові мита можуть підвищити вартість серверів, систем охолодження та чипів, що збільшить витрати на будівництво дата-центрів на 5–15%, пише видання.

Додаткові труднощі створює потенційний надлишок потужностей: такі гіганти, як Microsoft і Amazon, уже скорочують або призупиняють деякі свої проєкти.

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Контекст

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман презентував проєкт Stargate у Білому домі в січні разом із президентом США Дональдом Трампом, головою SoftBank Масайосі Соном і співзасновником Oracle Ларрі Еллісоном. Ініціатива передбачає інвестиції до $500 млрд у розвиток дата-центрів і ШІ-інфраструктури на території США.

Трамп схвально оцінив плани OpenAI, назвавши їх «декларацією довіри до Америки».

На початку травня OpenAI повідомила, що планує розширення Stargate за рахунок міжнародних інвестицій, аби зміцнити технологічну перевагу США над Китаєм і просувати «демократичний ШІ». У компанії аргументували такий підхід тим, що прагнуть підтримати глобальні цінності на кшталт свободи слова, відкритих ринків і захисту персональних даних від масового збору з боку урядів.