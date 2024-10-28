Протести у Грузії. Опозиція вимагає повторних парламентських виборів (фото)

Грузинські опозиційні партії, які не визнають результатів парламентських виборів 26 жовтня, вимагають проведення повторних виборів, пише «Ехо Кавказу» . За даними ЦВК, перемогу здобула партія «Грузинська мрія», яка є лояльною до Росії, опозиція не визнає ці результати і заявляє про фальсифікації.

Ключові факти

У центрі Тбілісі проходить акція, організована опозиційними партіями, які подолали виборчий барʼєр і не визнають результатів виборів. До участі у мітингу громадян закликала президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Вона назвала попереднє голосування «російським» і «тотально сфальсифікованим». Президент закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт захоплення влади та «боротися за європейське майбутнє Грузії разом із її народом».

Опозиція вважає, що повторні вибори має організувати «міжнародна адміністрація», сказав один із лідерів партії «Єдність-Національний рух» Георгій Вашадзе на мітингу біля парламенту Грузії.

Він наголосив, що опозиція вважає ці вибори нелегітимними і не збирається входити до цього парламенту, відмовляючись від усіх мандатів та анулючи списки.

«У нас дуже конкретна вимога: це – провести вибори заново, але провести їх має міжнародна виборча адміністрація», – пояснив він.

Вашадзе заявив, що опозиція не має наміру вести будь-які переговори з «Грузинською мрією». «Єдині переговори та угоди мають стосуватися повторного проведення виборів», – заявив Вашадзе.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступає на мітингу опозиції Фото Getty Images Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на мітингу опозиції Фото Getty Images Мітинг на підтримку опозиції Фото Getty Images Мітинг на підтримку опозиції Фото Getty Images Мітинг на підтримку опозиції Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Центральна виборча комісія оголосила перемогу партії «Грузинська мрія» з 54%, яка править країною з 2012-го. За такого результату вона отримає 89 зі 150 місць у парламенті. Опозиційні «Коаліція за зміни» – 11,04%, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, «Сильна Грузія» – 8,8%, «Гахарія за Грузію» – 7,8%.

«Грузинська мрія» – партія місцевого мільярдера Бідзіни Іванішвілі, яка є лояльною до РФ, лякала виборців повторенням долі України та побила горщики з ЄС настільки, що процес євроінтеграції країни фактично призупинений.

Дані ЦВК разюче відрізняються від даних екзитполів одразу двох західних соціологічних компаній. За ними, більшість у понад 50% голосів сумарно отримали чотири опозиційні сили.

Якого розвитку подій можна чекати у Грузії? Forbes Ukraine поговорив про це з грузинським політологом Гелою Васадзе.