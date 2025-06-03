Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG вытеснит французскую компанию люксовых товаров Kering SA (владельца бренда Gucci) из индекса Euro Stoxx 50, в который входят крупнейшие предприятия стран еврозоны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные JPMorgan Chase&Co.

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Rheinmetall станет единственной компанией в индексе, специализирующейся исключительно на оборонной промышленности. Акции концерна выросли почти в три раза с начала 2025 года благодаря росту военных расходов в Европе.

В мае рыночная капитализация компании выросла на 26%, достигнув примерно €87 млрд, что превышает показатели более половины компаний индекса Euro Stoxx 50 по состоянию на конец месяца. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года акции Rheinmetall выросли примерно на 1800%.

В то же время Kering понесла значительные потери: ее акции упали на 28% с начала года, достигнув самого низкого уровня с 2016 года в апреле из-за сокращения расходов состоятельных китайских потребителей.

Ухудшение перспектив отрасли также связано с торговыми ограничениями, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Контекст

Полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой рост глобальных военных расходов на 7,4%, до $2,46 трлн в 2024 году, сообщает Международный институт стратегических исследований (IISS). Германия стала лидером в Европе по размеру оборонного бюджета и заняла второе место в НАТО после США.

Военные расходы России выросли на 41,9% в реальном выражении, достигнув примерно 13,1 трлн рублей ($145,9 млрд), что значительно превышает темпы роста в Европе.

На фоне этих изменений президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников увеличить финансирование обороны, предложив странам НАТО выделять 5% ВВП на эти нужды, отмечает IISS.