Годовая инфляция в мае ускорилась до 15,9%

В годовом измерении рост цен по итогам мая ускорился до 15,9% после 15,1% в апреле. Об этом сообщила Государственная служба статистики 10 июня. Месячный показатель инфляции в Украине в мае составил 1,3% по сравнению с 0,7% в апреле.

Ключевые факты

Инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем составила 3%, с начала года – 5,6%.

Базовая инфляция в мае по сравнению с апрелем составила 0,5%, с начала года – 4,4%.

инфографика Анастасия Решетник

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,8%. Больше всего (на 17,6%) подорожали фрукты. На 8,3–0,7% выросли цены на свинину, мясо птицы, говядину, безалкогольные напитки, рыбу и рыбные продукты, хлеб, сало, овощи, макаронные изделия, сахар. В то же время на 8,7% подешевели яйца, на 0,8–0,5% снизились цены на масло, молоко и рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2%.

Одежда и обувь подешевели на 1,9%, в том числе обувь – на 2,4%, одежда – на 1,5%.

Цены на транспорт снизились на 0,1% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 1,3% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 0,5% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

Контекст

НБУ прогнозирует снижение инфляции летом 2025 года, а к концу года она должна составить 8,7%, вернувшись к однознаковому уровню. Этому будут способствовать новые урожаи, улучшение энергоснабжения, умеренное давление на рынке труда и снижение мировых цен на нефть.

В апреле месячный показатель инфляции в Украине составил 0,7%. В тот месяц самый высокий уровень инфляции был зафиксирован на яйца (+74,6%, ускорение с 44,7% в марте), электроэнергию (+63,6%, стабильно из-за повышения тарифов в июне 2024 года) и овощи (+35,8%, ускорение с 32,3%).

В июне ожидается заметное замедление динамики Индекса потребительских цен, поскольку из него выпадет повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, которое произошло в прошлом году.