Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Инфляция на пике? Массовые ожидания до сих пор высоки – опросы Forbes

Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

1 хв читання

Forbes Ukraine провел в Telegram-канале опрос читателей по поводу их ожиданий показателя инфляции на конец 2025 года. Это произошло сразу после публикации официальных данных об уровне потребительской инфляции в мае. По состоянию на 10.30 11 июня собрано 1080 голосов.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ключевые факты

  • Каждый третий читатель Forbes Ukraine считает, что инфляция в дальнейшем ускорится с текущих 15,9% и в конце 2025 года составит более 17,5%.
  • Только 13% респондентов ожидают замедления инфляции до однозначного уровня (менее 10%).
  • В общей сложности 56% респондентов считают, что потребительская инфляция в конце 2025 года будет превышать 15%.
Инфляционные ожидания аудитории Forbes Ukraine /инфографика Анастасия Решетник

Анастасия Решетник, Forbes Ukraine Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

В мае месячный показатель инфляции в Украине составил 1,3%, что привело к ускорению годовой инфляции до 15,9%. Больше всего за год выросли цены на яйца (+86%, ускорение с 74,6% в апреле), электроэнергию (+63,6%, стабильно из-за повышения тарифов в июне 2024 года) и овощи (+35,7%, стабилизация после 35,8% в апреле). Активно росли цены и на некоторые виды фруктов и ягод, например клубнику.

В июне ожидается заметное замедление динамики Индекса потребительских цен, поскольку из него выпадет повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, которое произошло в прошлом году .

НБУ прогнозирует снижение инфляции летом 2025 года, а к концу года, по мнению регулятора, она должна составить 8,7%, вернувшись к однозначному уровню. Этому будут способствовать новые урожаи, улучшение энергоснабжения, умеренное давление на рынке труда и снижение мировых цен на нефть.

Консенсус-прогноз украинских и зарубежных аналитиков, собранный в июне 2025 FocusEconomics, свидетельствует о замедлении показателя потребительской инфляции до 8,9% на конец 2025 года, а полный диапазон прогнозов составляет 7,6–10,2%.

Таким образом, массовые инфляционные ожидания гораздо выше ожиданий профессиональных экономистов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні