Forbes Ukraine провел в Telegram-канале опрос читателей по поводу их ожиданий показателя инфляции на конец 2025 года. Это произошло сразу после публикации официальных данных об уровне потребительской инфляции в мае . По состоянию на 10.30 11 июня собрано 1080 голосов.

Ключевые факты

Каждый третий читатель Forbes Ukraine считает, что инфляция в дальнейшем ускорится с текущих 15,9% и в конце 2025 года составит более 17,5%.

Только 13% респондентов ожидают замедления инфляции до однозначного уровня (менее 10%).

В общей сложности 56% респондентов считают, что потребительская инфляция в конце 2025 года будет превышать 15%.

Анастасия Решетник, Forbes Ukraine Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

В мае месячный показатель инфляции в Украине составил 1,3%, что привело к ускорению годовой инфляции до 15,9%. Больше всего за год выросли цены на яйца (+86%, ускорение с 74,6% в апреле), электроэнергию (+63,6%, стабильно из-за повышения тарифов в июне 2024 года) и овощи (+35,7%, стабилизация после 35,8% в апреле). Активно росли цены и на некоторые виды фруктов и ягод, например клубнику.

В июне ожидается заметное замедление динамики Индекса потребительских цен, поскольку из него выпадет повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, которое произошло в прошлом году .

НБУ прогнозирует снижение инфляции летом 2025 года, а к концу года, по мнению регулятора, она должна составить 8,7%, вернувшись к однозначному уровню. Этому будут способствовать новые урожаи, улучшение энергоснабжения, умеренное давление на рынке труда и снижение мировых цен на нефть.

Консенсус-прогноз украинских и зарубежных аналитиков, собранный в июне 2025 FocusEconomics, свидетельствует о замедлении показателя потребительской инфляции до 8,9% на конец 2025 года, а полный диапазон прогнозов составляет 7,6–10,2%.

Таким образом, массовые инфляционные ожидания гораздо выше ожиданий профессиональных экономистов.