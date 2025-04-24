У Росії суд підтвердив стягнення з Raiffeisen €2 млрд на користь повʼязаної з Олегом Дерипаскою компанії

Австрійський Raiffeisen Bank International AG програв апеляцію на рішення суду, яке зобовʼязує його виплатити понад €2 млрд компанії, яка раніше належала російському мільярдеру Олегу Дерипасці, пише Bloomberg 24 квітня. Раніше RBI хотів купити частку у віденській компанії Strabag у «Расперіа», яку Мінфін США повʼязує із Дерипаскою, сам бізнесмен ці звʼязки спростовує.
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Ключові факти
- За словами представника банку, апеляційний суд у Санкт-Петербурзі відхилив спробу Raiffeisen скасувати раніше винесену судову ухвалу про виплату «Расперіа Трейдінг Лімітед» компенсації за транзакцію, що не відбулася.
- Минулого року Raiffeisen намагався обійти перешкоди та репатріювати деякі російські активи через складну угоду з акціями «Расперіа» в австрійській будівельній компанії Strabag SE. Ця угода провалилася через протидію західних регуляторів.
- «Расперіа» раніше належала Дерипасці.
- Рішення суду ще більш не ускладнює амбіції Raiffeisen щодо виходу з Росії з грошима на руках. Австрійська фірма, яка керує найбільшим іноземним кредитором у Росії, безуспішно намагається продати або відокремити його протягом майже трьох років.
Контнекст
Судова суперечка виникла після провалу попередньої угоди, яка, як сподівався Raiffeisen, дозволила б йому розблокувати частину заморожених мільярдів у Росії.
В основі справи лежав позов російської інвестиційної компанії «Расперіа» до будівельної компанії Strabag, її австрійських акціонерів та російського підрозділу Raiffeisen. RBI намагався купити частку у віденській компанії Strabag у «Расперіа», яку Strabag повʼязував із Олегом Дерипаскою.
У травні 2024-го Вашингтон визначив «Расперіа» як частину групи російських компаній, які, як і раніше, контролюються Дерипаскою, коли ввів санкції проти деяких із причетних до цього компаній. Представник Дерипаски 20 січня заявив, що той не має жодних звʼязків із компанією, яка перебуває в центрі суперечки з Raiffeisen.
У грудні 2023 року RBI повідомила, що через свою російську «дочку» планує викупити за €1,5 млрд заморожені акції Дерипаски в Strabag. Очікувалось, що RBI викупить пакет акцій Strabag у російської компанії Дерипаски «Расперіа Трейдінг Лімітед» за €1,5 млрд. Райффайзен Банк хотів передати материнському RBI отримані акції у вигляді дивідендів в натурально-речовій формі, а австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.
Ситуація виглядала так, що сторони знайшли спосіб провести угоду в обхід санкцій. Угода могла бути вигідною, зважаючи на те, з чим доводиться стикатися західним компаніям у процесі виходу з РФ. Втім, угода піддалася критиці з боку Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що загострює напруженість у відносинах між Вашингтоном та RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства щодо забезпечення дотримання санкцій OFAC.
Австрійська влада закликала RBI відмовитися від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США. Зрештою RBI відмовився від заявки на покупку частки в Strabag у розмірі €1,5 млрд після тиску з боку Вашингтона.
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