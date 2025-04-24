У Росії суд підтвердив стягнення з Raiffeisen €2 млрд на користь повʼязаної з Олегом Дерипаскою компанії

Австрійський Raiffeisen Bank International AG програв апеляцію на рішення суду, яке зобовʼязує його виплатити понад €2 млрд компанії, яка раніше належала російському мільярдеру Олегу Дерипасці, пише Bloomberg 24 квітня. Раніше RBI хотів купити частку у віденській компанії Strabag у «Расперіа», яку Мінфін США повʼязує із Дерипаскою, сам бізнесмен ці звʼязки спростовує.

Ключові факти

За словами представника банку, апеляційний суд у Санкт-Петербурзі відхилив спробу Raiffeisen скасувати раніше винесену судову ухвалу про виплату «Расперіа Трейдінг Лімітед» компенсації за транзакцію, що не відбулася.

Минулого року Raiffeisen намагався обійти перешкоди та репатріювати деякі російські активи через складну угоду з акціями «Расперіа» в австрійській будівельній компанії Strabag SE. Ця угода провалилася через протидію західних регуляторів.

«Расперіа» раніше належала Дерипасці.

Рішення суду ще більш не ускладнює амбіції Raiffeisen щодо виходу з Росії з грошима на руках. Австрійська фірма, яка керує найбільшим іноземним кредитором у Росії, безуспішно намагається продати або відокремити його протягом майже трьох років.

Контнекст

Судова суперечка виникла після провалу попередньої угоди, яка, як сподівався Raiffeisen, дозволила б йому розблокувати частину заморожених мільярдів у Росії.

В основі справи лежав позов російської інвестиційної компанії «Расперіа» до будівельної компанії Strabag, її австрійських акціонерів та російського підрозділу Raiffeisen. RBI намагався купити частку у віденській компанії Strabag у «Расперіа», яку Strabag повʼязував із Олегом Дерипаскою.

У травні 2024-го Вашингтон визначив «Расперіа» як частину групи російських компаній, які, як і раніше, контролюються Дерипаскою, коли ввів санкції проти деяких із причетних до цього компаній. Представник Дерипаски 20 січня заявив, що той не має жодних звʼязків із компанією, яка перебуває в центрі суперечки з Raiffeisen.

У грудні 2023 року RBI повідомила, що через свою російську «дочку» планує викупити за €1,5 млрд заморожені акції Дерипаски в Strabag. Очікувалось, що RBI викупить пакет акцій Strabag у російської компанії Дерипаски «Расперіа Трейдінг Лімітед» за €1,5 млрд. Райффайзен Банк хотів передати материнському RBI отримані акції у вигляді дивідендів в натурально-речовій формі, а австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.

Ситуація виглядала так, що сторони знайшли спосіб провести угоду в обхід санкцій. Угода могла бути вигідною, зважаючи на те, з чим доводиться стикатися західним компаніям у процесі виходу з РФ. Втім, угода піддалася критиці з боку Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що загострює напруженість у відносинах між Вашингтоном та RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства щодо забезпечення дотримання санкцій OFAC.

Австрійська влада закликала RBI відмовитися від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США. Зрештою RBI відмовився від заявки на покупку частки в Strabag у розмірі €1,5 млрд після тиску з боку Вашингтона.