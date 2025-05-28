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Россия предлагает Украине второй раунд переговоров 2 июня

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Российские переговорщики во главе с Владимиром Мединским. Стамбул, 16 мая 2025 года. /Getty Images

Российские переговорщики во главе с Владимиром Мединским. Стамбул, 16 мая 2025 года. Фото Getty Images

Россия предлагает Украине провести второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом говорится в официальном заявлении главы МИДа РФ Сергея Лаврова, которое распространила пресс-служба ведомства.

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Подробности

  • Москва заявила, что подготовила меморандум, в котором изложено ее видение «всех аспектов надежного преодоления первопричин кризиса».
  • «Наша делегация под руководством Владимира Мединского готова передать этот меморандум украинской стороне и предоставить необходимые разъяснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», – говорится в сообщении.

Контекст

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией, которые длились чуть больше часа. По данным СМИ, Россия требовала вывода украинских войск с определенных территорий для прекращения огня, угрожая оккупировать Харьковскую и Сумскую области.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсудили обмен пленными в формате «1000 на 1000» и вопрос прекращения огня.

19 мая президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После разговора Путин заявил, что РФ будет работать над меморандумом с Украиной о прекращении огня.

28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что РФ затягивает подготовку меморандума.

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