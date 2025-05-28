Росія пропонує Україні провести другий раунд прямих переговорів у Стамбулі 2 червня. Про це йдеться в офіційній заяві голови МЗС РФ Сергія Лаврова, яку поширила пресслужба відомства.

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Москва заявила, що підготувала меморандум, у якому викладено її бачення «всіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

«Наша делегація під керівництвом Володимира Мединського готова передати цей меморандум українській стороні та надати необхідні роз’яснення під час другого раунду відновлених прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня», – йдеться у повідомленні.

Контекст

16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією, які тривали трохи більше години. За даними ЗМІ, Росія вимагала виведення українських військ із певних територій для припинення вогню, погрожуючи окупувати Харківську та Сумську області.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» та питання припинення вогню.

19 травня президент США Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Після розмови Путін заявив, що РФ працюватиме над меморандумом із Україною про припинення вогню.

28 травня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ затягує підготовку меморандуму.