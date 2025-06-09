В Кремле заявили о якобы наступлении российской армии в Днепропетровской области, что должно стать частью процесса создания «буферной зоны». Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг это сообщение.

Ключевые факты

«По состоянию на утро 9 июня вся информация россиян, включая заявления Пескова, об их наступлении в Днепропетровской области не соответствует действительности», – написал Коваленко.

Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил о якобы наступлении армии РФ в Днепропетровской области и что оно является частью процесса создания «буферной зоны», пишут росСМИ.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские подразделения якобы продолжают наступление на территории Днепропетровской области.

Контекст

В то же время российская армия продвигается в Сумской области. После вывода большей части украинских войск из Курской области долгое время приграничье Сумской области оставалось «серой» зоной. По состоянию на середину мая под это определение подпадало около 180 кв. км области, или 1% от ее общей площади.

Однако в конце мая, после угроз Владимира Путина создать «буферную зону» на границе Украины, Россия активизировала наступление. С тех пор «серая» зона на картах DeepState начала превращаться в «красную» – оккупированную. Иногда вырастая на 20 кв. км в сутки.

Почему Россия продвигается в Сумской области, какие сценарии наступления возможны и почему это создает угрозу адской жизни в Сумах – читайте в разборе Forbes Ukraine.