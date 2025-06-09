У Кремлі заявили про нібито наступ російської армії в Дніпропетровській області, що має стати частиною процесу створення «буферної зони». Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував це повідомлення.

Ключові факти

«Станом на ранок 9 червня вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їхній наступ на Дніпропетровщині не відповідає дійсності», – написав Коваленко.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив про начебто наступ армії РФ в Дніпропетровській області і що він є частиною процесу створення «буферної зони», пишуть росЗМІ.

У Міноборони РФ раніше повідомили, що російські підрозділи нібито продовжують наступ на території Дніпропетровської області.

Контекст

Водночас російська армія просувається на Сумщині. Після виведення більшої частини українських військ із Курської області тривалий час прикордоння Сумщини лишалося «сірою» зоною. На середину травня під це визначення підпадало близько 180 кв. км області, або ж 1% від її загальної площі.

Однак наприкінці травня, після погроз Володимира Путіна створити «буферну зону» на прикордонні України, Росія активізувала наступ. Відтоді «сіра» зона на мапах DeepState почала перетворюватися на «червону» – окуповану. Часом зростаючи на 20 кв. км за добу.

Чому Росія просувається на Сумщині, які сценарії наступу можливі та чому це створює загрозу пекельного життя в Сумах – читайте у розборі Forbes Ukraine.