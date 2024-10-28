Rozetka відкрила 500-й магазин, з початку року – 125-й, до грудня планує – ще 30 точок

Найбільший онлайн-ритейлер Rozetka відкрив 125-й магазин з початку 2024 року у столичному ЖК «Комфорт Таун». У планах компанії до кінця року відкрити ще 30 магазинів, повідомляється у пресрелізі.

Ключові факти

Новий магазин Rozetka у форматі «біля дому» у київському ЖК «Комфорт Таун» у підсумку став 500-м для компанії та 102-м для столиці.

Окрім продажу товарів повсякденного вжитку, IT-продукції, продуктів, у новому магазині запрацює послуга Rozetka Обмін. Це дасть змогу клієнтам обмінювати старі гаджети на сертифікати Rozetka для покупки будь-якого товару. Водночас у новому магазині будуть доступні послуги кредитування.

До кінця 2024 року Rozetka запланувала відкрити 30 нових магазинів, переважно у форматі «біля дому».

Контекст

Rozetka – найбільший онлайн-ритейлер України. В 2023 році він отримав виторг 45 млрд грн, за даними SimilarWeb, трафік платформи сягнув 398,5 млн відвідувань. Заснували компанію у 2005-му Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015 році співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

У 2018-му онлайн-ритейлер почав активно розвивати офлайн-напрям. Напередодні повномасштабного вторгнення у Rozetka було 270 торгових точок. «Люди охочіше приймають рішення про замовлення, коли бачать, що ми фізично присутні там, де вони живуть. Це посилює довіру», – пояснювала Ірина Чечоткіна.

У точках Rozetka не лише видають замовлення, а й продають напої, кондитерку та інші товари.

30 червня 2024 року Rozetka закрила свій найбільший офлайн-магазин площею 4000 кв.м на «Почайній» у Києві.