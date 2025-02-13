«Выглядит как отказ от Украины». Реакция иностранных СМИ на первые шаги Дональда Трампа по примирению России и Украины

Центральным игроком в дискуссиях о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной остается администрация президента США Дональда Трампа . Похоже, она пытается добиться быстрого завершения войны в течение 100 дней , но при этом пренебрегает традиционной дипломатией. В то же время Китай предпринимает попытки включиться в переговорный процесс, придающий новые стратегические измерения. Forbes Ukraine собрал реакцию иностранных СМИ на первые проявления Белого дома относительно завершения крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой

Трамп, Путин и переговоры без Украины

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После нее объявил о начале переговоров относительно завершения войны в Украине. Ключевые детали диалога глав США и РФ не были предварительно согласованы с украинской стороной, что вызвало беспокойство как в Киеве, так и в Европе, пишет The Economist. Трамп отметил, что он планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, но без участия президента Украины Владимира Зеленского.

«Если Россия останется один на один с США, Путин и Трамп или их команды получат манипулятивную информацию», – предостерег Зеленский в интервью The Economist.

Украина боится остаться за бортом переговоров между США и Россией, пишет The Economist. Фото Офис Президента Украины

После разговора с Путиным президент США позвонил и Зеленскому. Рамки диалога, по словам президента Украины: возможности достичь мира, готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности Украины, в том числе дроны и другие современные производства.

Европейские официальные лица были в шоке от решения Трампа начать переговоры без координации с ключевыми союзниками, пишет Financial Times. Они опасаются, что это может привести к ситуации, когда США достигнут соглашения с Кремлем, а Европа останется обязана финансировать послевоенное восстановление Украины и обеспечивать ее безопасность.

«Американцы не видят роли Европы в геополитических вопросах, связанных с войной. Это станет настоящим испытанием нашего единства», – отметил чиновник ЕС в комментарии для FT.

Вашингтон: без НАТО и американских войск

Важный сигнал о видении предстоящего мирного соглашения между Россией и Украиной поступил от министра обороны США Пита Хегсета. Во время встречи в Брюсселе он заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является «нереалистичным». Он дал понять, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО, а также не планируют размещать на ее территории миротворческую военную миссию, пишет Reuters.

Эти заявления вызвали острую реакцию в Европе. «Никакого членства в НАТО, никаких войск? Это выглядит как отказ от Украины», – написал в соцсети X бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Новая администрация США имеет еще более радикальный подход по этим вопросам, чем предыдущая, отмечает Politico. Хегсет заявил, что «стратегические реалии» требуют от США смещения приоритетов на Китай и внутреннюю безопасность, оставляя европейским союзникам главное бремя обороны континента.

Китайская инициатива: посредник или союзник Кремля

К возможному переговорному процессу пытается присоединиться Китай. Пекин неформально предложил администрации Трампа помощь в организации саммита между США и Россией, а также участие в обеспечении мира после прекращения боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

Европейские и американские официальные лица воспринимают эту инициативу с подозрением, учитывая тесные связи Китая с Россией. «Китай не будет оказывать давление на Путина для достижения перемирия, – отметил бывший американский дипломат Рик Уотерс в комментарии WSJ. – Будут только тактические уступки, такие как организация саммита или участие в миротворческой миссии».

В Киеве также выражают обеспокоенность по поводу возможной роли Китая в процессе. В прошлом году Зеленский прямо обвинял Пекин в попытке сорвать мирный саммит в Швейцарии, организованный Украиной и ее союзниками.

Forbes Ukraine ведет хронику по инициативе Дональда Трампа начать переговоры о завершении российско-украинской войны. Подробнее об основных шагах Администрации США читайте по ссылке .

Администрация Си Цзиньпина видит свою выгоду в переговорах между Россией и Украиной, но США против их вмешательства. Фото Getty Images

Европа в качестве наблюдателя

Позиция Европы пока выглядит наиболее уязвимой. Европейские страны могут столкнуться со счетом в более $3 трлн на восстановление Украины и укрепление собственных вооруженных сил в случае заключения американо-российского соглашения, отмечает Bloomberg. Европе придется принимать серьезные бюджетные решения: уменьшать расходы на социальные нужды или брать огромные кредиты для укрепления обороноспособности.

В столицах ЕС растет тревога о возможном «большом договоре» между США, Китаем и Россией, который может проигнорировать интересы Украины. «Роль Европы в этой игре: платить за все, не получать никакого признания и даже не участвовать во встречах», – заключает FT.

Пока все говорит о том, что переговоры продвигаются вперед без четкого участия Украины и ее европейских союзников. Дональд Трамп открыто заявляет, что хочет договориться с Путиным напрямую, а Китай может попытаться воспользоваться ситуацией для геополитических выгод.

Европа остается в сложной ситуации, разрываясь между необходимостью поддерживать Украину и отсутствием рычагов влияния на США.

Для Украины эти переговоры являются потенциально наиболее рискованными за все время войны, заключают мировые СМИ. Киев пытается сохранить дипломатическую инициативу. Но без полной поддержки США и четкой стратегии Европы Украина может оказаться в ситуации, когда главные решения по ее будущему будут приниматься без нее.