Социальная сеть X (ранее известная как Twitter) обновила соглашение для разработчиков, запретив сторонним компаниям использовать ее контент для обучения больших языковых моделей. Об этом пишет TechCrunch.
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Подробности
- В среду, 4 июня, была обновлена глава «Обратная инженерия и другие ограничения» в соглашении для разработчиков. К ней добавили пункт: «Вы не имеете права и не должны пытаться (или разрешать другим) […] использовать API X или контент X для обучения базовых или передовых моделей».
- Эти изменения произошли после того, как в марте принадлежащая Илону Маску компания xAI приобрела социальную сеть X. xAI не желает предоставлять конкурентам бесплатный доступ к данным платформы без заключения коммерческих соглашений, пишет TechCrunch.
Контекст
В 2023 X обновила политику конфиденциальности, позволив использовать публичные данные пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта. В октябре того же года компания также разрешила сторонним разработчикам тренировать свои модели на данных платформы.
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