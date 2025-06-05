Социальная сеть X (ранее известная как Twitter) обновила соглашение для разработчиков, запретив сторонним компаниям использовать ее контент для обучения больших языковых моделей. Об этом пишет TechCrunch .

Подробности

В среду, 4 июня, была обновлена ​​глава «Обратная инженерия и другие ограничения» в соглашении для разработчиков. К ней добавили пункт: «Вы не имеете права и не должны пытаться (или разрешать другим) […] использовать API X или контент X для обучения базовых или передовых моделей».

или контент X для обучения базовых или передовых моделей». Эти изменения произошли после того, как в марте принадлежащая Илону Маску компания xAI приобрела социальную сеть X. xAI не желает предоставлять конкурентам бесплатный доступ к данным платформы без заключения коммерческих соглашений, пишет TechCrunch.

Контекст

В 2023 X обновила политику конфиденциальности, позволив использовать публичные данные пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта. В октябре того же года компания также разрешила сторонним разработчикам тренировать свои модели на данных платформы.