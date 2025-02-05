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Спецпредставник США Келлог озвучить плани Трампа для закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки і планує там обговорити припинення війни в Україні. Про це він повідомив у соцмережі Х 5 лютого.

Ключові факти

  • «Радий повідомити, що візьму участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року. Як спецпредставник президента США з питань Росії та України планую розповісти про цілі Дональда Трампа завершити криваву і дорогу війну в Україні», – написав він.
  • Келлог повідомив, що в Мюнхені планує зустрітися «з тими союзниками США, які готові працювати з нами».
  • Мюнхенська конференція відбудеться з 14 до 16 лютого.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

27 листопада 2024-го Трамп вирішив призначити відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні».

8 січня Келлог оголосив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації президента США знайти рішення для завершення війни в Україні.

31 січня спецпредставник США заявив, що Трамп має «надійну» стратегію завершення війни в Україні протягом декількох місяців. Того ж дня держсекретар США Марко Рубіо сказав, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.

Келлог також повідомив, що США наполягатимуть на проведенні президентських виборів в Україні до кінця року.

2 лютого Трамп повідомив, що переговори з Україною та Росією проходять «досить добре». Президент Володимир Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, якщо це дасть змогу досягнути миру, сказав він у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану 4 лютого.

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