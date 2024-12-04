Спикер Палаты представителей США Джонсон не будет выносить на голосование запрос о дополнительных $24 млрд Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе, пишет «Голос Америки» 4 декабря. Ранее президент США Джо Байден обратился в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год в сумме $24 млрд.

Ключевые факты

«Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому», – сказал Джонсон.

Спикер добавил, что не ожидает, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины.

Он считает, что избрание Дональда Тампа уже «меняет динамику российской войны против Украины». «Мы видим, что это уже происходит», – объяснил Джонсон.

Контекст

Президент США Байден, помогший провести несколько раундов военной помощи через Конгресс и Пентагон, заявил, что для США очень важно продолжать поддерживать Украину. Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как он собирается это сделать.

14 ноября советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена намерена обратиться в Конгресс о выделении дополнительных средств Украине. По его словам, средства необходимы, чтобы обеспечить Украине более сильную позицию во время возможных переговоров с РФ.

15 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что минобороны США будет еженедельно присылать Украине партии оружия, чтобы успеть использовать оставшиеся $7,1 млрд до окончания срока администрации Джо Байдена.

25 ноября президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительно $24 млрд для помощи Украине. Белый дом предлагает направить $16 млрд на пополнение запасов американского оружия, которым располагает Украина. Еще $8 млрд – на Инициативу содействия безопасности Украины.

4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты намерены передать ВСУ и Украине в целом максимально разрешенный бюджетом США объем помощи, выбрав предусмотренный $61 млрд «до последнего цента» до завершения каденции Байдена.