Украина получит $50 млрд в рамках программы G7 в ближайшие недели – Блинкен

Процедура передачи Украине $50 млрд, которые будут получены за счет замороженных активов, завершается, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет «Европейская правда» 4 декабря. По его словам, есть скоординированный план США и ЕС по быстрой передаче средств Украине.
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Ключевые факты
- «Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить $50 млрд, которые пойдут в Украину. Эти деньги пойдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время, в следующем году», – заявил он.
- Блинкен в Брюсселе также объявил, что США намерены передать ВСУ и Украине в общем-то максимально разрешенный бюджетом США объем помощи, выбрав предусмотренный $61 млрд «до последнего цента» до завершения каденции Байдена.
- Передача Украине $50 млрд ложится в эту концепцию действий США.
- Блинкен добавил, что это один из трех элементов, важных для успеха Украины.
- «Мы фокусируемся на практических вещах в помощи Украине, на трех вопросах. Первое – убедиться, что у нее есть деньги, ресурсы, необходимые, чтобы поддерживать ее экономику. Второе – это поддерживать оборону. Третье – это мобилизация», – заявил он.
Контекст
В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд. Основная часть этих резервов хранится в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.
Согласно соглашению, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.
3 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, который вносит изменения в Бюджетный кодекс, в частности вводит понятие «условные долговые обязательства». Благодаря этой правке Украина сможет не возвращать $50 млрд G7, если не получит репараций от России.
4 декабря министр финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение между Украиной и ЕС о привлечении €35 млрд макрофинансовой помощи (MFA). Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных активов РФ в ЕС.
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