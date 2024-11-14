Администрация Байдена планирует подать запрос в Конгресс о дополнительных средствах для Украины в 2025 году

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс относительно выделения дополнительных средств Украине, сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. По его словам, средства необходимы, чтобы обеспечить Украине более сильную позицию в ходе возможных переговоров с РФ.

Ключевые факты

«В течение следующих двух месяцев администрация подаст сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины на 2025 год, чтобы они могли занять лучшую возможную позицию, сильнейшую возможную позицию для переговоров, чтобы гарантировать достижение своих целей, чтобы они победили за столом переговоров», – сказал он.

Салливан добавил, что администрация действующего президента видит необходимость и логику в поиске дополнительных ресурсов на 2025 год, и делает то, что просил Конгресс, а именно распределяет средства, выделенные на 2024 год.

По словам советника, президент Байден четко дал понять и поручил своей команде гарантировать, что каждый доллар, который Конгресс уполномочил его потратить, он направит на нужды Украины до того, как покинет свой пост 20 января.

«Это доллары, которые он инвестирует в американскую оборонную промышленную базу. Потому что, когда мы поставляем оружие Украине, мы производим новое оружие для вооруженных сил США», – пояснил он.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что быстро прекратит войну в Украине, но была неоднозначен в вопросе дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В то же время Байден, который помог провести несколько раундов военной помощи через Конгресс и Пентагон, заявил, что для США очень важно продолжать поддерживать Украину.

Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее чем на 20 лет, сообщила ранее WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.