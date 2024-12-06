Совладельцем нескольких каналов группы 1+1 media стал ее директор департамента дистрибуции Андрей Мальчевский

Новым совладельцем «1+1», трех каналов медиагруппы, провайдеров «Киевстар ТВ» и Viasat стал директор департамента дистрибуции Андрей Мальчевский, свидетельствуют данные YouControl, изменения в которых первым заметило « NV.Бизнес ».

Ключевые факты

В ноябре 2024 года директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы 1+1 media Андрей Мальчевский стал совладельцем каналов «1+1 Марафон», «1+1 Украина», «1+1 International» , «УНИАН ТВ» , «Бигуди» , Comedy Central , «Мир+» , а также: интернет-изданий УНИАН , ТСН.ua, «Главред» ; провайдеров « Viasat Украина» и «Киевстар ТВ» .

, , , , , а также: интернет-изданий , ; провайдеров « и . Второй совладелицей этих медиаактивов группы 1+1 остается СEO «Viasat Украина» Светлана Мищенко. Она вместе с Мальчевским теперь владеют долями по 38%.

В то же время в структуре бенефициарных владельцев каналов «2+2» , «ТЭТ» , «ПлюсПлюс» и ООО «ТРК «Студия 1+1» изменений не произошло.

Контекст

Холдинг 1+1 media объединяет восемь собственных телеканалов: «1+1» (телемарафон), «1+1 Украина», «1+1 International», «2+2», «ТЭТ», «ПлюсПлюс», «УНИАН ТВ», «Бигуди». У группы есть свой продакшен, а также онлайн-ресурсы: ТСН, УНИАН и «Главред». Не входит в группу, но является партнером Единый спутниковый телевизионный оператор Viasat.

На июль 2023 года в основном юридическом лице 1+1 media – ООО «ТРК Студия 1+1» – 24,8% акций владел Игорь Коломойский, 22,1% – Юрий Киперман, отец Михаила Кипермана – многолетнего партнера Коломойского. Еще 16,4% было у Игоря Суркиса, всего – 63,4%. Кроме того, 23 бывших и нынешних сотрудника «Плюсов» владели совокупно 2,2% акций «1+1», следует из данных сервиса Opendatabot.

В сентябре 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Игорю Коломойскому о подозрении в завладении 5,8 млрд грн ПриватБанка. Пока идут слушания, Коломойский остается под стражей.

26 октября 2023 года группа 1+1 media объявила, что Игорь Коломойский передал свои корпоративные права в управление трудовому коллективу в лице CEO компании Ярослава Пахольчука. Тот может принимать любые нужные решения, кроме отчуждения и/или отягощения долей, продолжающих принадлежать Коломойскому.

«Это медийное заявление, означающее, что не нужно ничего национализировать, я уже все передал, теперь решает Пахольчук. На меня, Коломойского, давить бесполезно», – рассказывал в октябре 2023 года Forbes Ukraine медиа юрист Андрей Соломаха.

«Это явно скрытая форма передачи собственности и управления», – говорил на правах анонимности юрист, который сотрудничал с крупными финансово-промышленными группами, в частности в медиасфере. В Офисе президента хотели бы убрать влияние Коломойского на каналы, говорил собеседник из Офиса, не имеющий полномочий на официальные комментарии.

В конце 2023 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял заявления телеканалов на получение лицензий на цифровое вещание сетей MX-1, MX-2, MX-5 в телесетях «Зеонстроя» и государственного МХ-7.

В списке претендентов были пять юридических лиц, названия которых созвучны с названиями каналов группы. В частности, речь идет о ООО «Вижн 1+1» – логотип «1+1 Украина», ООО «Вижн 2+2» – логотип «Вижн 2», ООО «Вижн 3» – логотип «Вижн 3», ООО «Вижн 4»» – логотип «Бигуди», ООО «Дидживан» – логотип «УНИАН 2».

К концу 2024 года ООО «Вижн 2+2» было переименовано в ООО «Вижн Квартал ТВ», которое начало развивать канал «Квартал TV», писал Forbes Ukraine в октябре 2024 года. ООО «Вижн 3» начало развивать канал «Мир+», который в основном транслирует выпуски программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова.

На 6 декабря 2024 года основным юридическим лицом медиагруппы 1+1 media – ООО «ТРК «Студия 1+1» – владеют: 42% – ООО «Медиа Сервисез Украина»; 22,9% – кипрская «Гризард Инвестменс Лимитед»; 22,5% – кипрская «Каддоа Лимитед»; 5,3% – ООО «Глобал Медиа Плюс»; 5% – «Гринтвуд Инвестменс Лимитед»; 0,2% – СЕО группы 1+1 media Ярослав Пахольчук; 0,17% – заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 media Вячеслав Миенко, еще по доле 0,9% медиагруппы владеют ее 20 работников.