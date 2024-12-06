Співвласником декількох каналів 1+1 media став топменеджер групи Андрій Мальчевський

Новим співвласником «1+1», трьох каналів медіагрупи, провайдерів «Київстар ТБ» і Viasat став директор департаменту дистрибуції Андрій Мальчевський, свідчать дані YouControl, зміни в яких першим помітило інформагентство «Інтерфакс-Україна».

Ключові факти

У листопаді 2024 року директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення групи 1+1 media Андрій Мальчевський став співвласником каналів «1+1 Марафон», «1+1 Україна», «1+1 International» , «УНІАН ТБ» , «Бігуді» , Comedy Central , «Світ+» , а також: інтернет-видань УНІАН , ТСН.ua, «Главред» ; провайдерів « Viasat Україна» та «Київстар ТБ» .

, , , , , а також: інтернет-видань , ; провайдерів « та . Другою співвласницею цих медіаактивів групи 1+1 залишається СEO «Viasat Україна» Світлана Міщенко. Вона разом із Мальчевським тепер мають частки по 38%.

Водночас у структурі бенефіціарних власників каналів «2+2» , «ТЕТ» , «ПлюсПлюс» і ТОВ «ТРК «Студія 1+1» змін не відбулося.

Контекст

Холдинг 1+1 media обʼєднує вісім власних телеканалів: «1+1» (телемарафон), «1+1 Україна», «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ», «Бігуді». У групи є власний продакшн, а також онлайн-ресурси: ТСН, УНІАН і «Главред». Не входить у групу, але є її партнером Єдиний супутниковий телевізійний оператор Viasat.

На липень 2023 року в основній юридичній особі 1+1 media – ТОВ «ТРК Студія 1+1» – 24,8% акцій володів Ігор Коломойський, 22,1% – Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана – багаторічного партнера Коломойського. Ще 16,4% було в Ігоря Суркіса, загалом – 63,4%. Крім того, 23 колишніх і нинішніх співробітника «Плюсів» володіли сукупно 2,2% акцій «1+1», випливає з даних сервісу Opendatabot.

У вересні 2023 року СБУ і БЕБ повідомили Ігорю Коломойському про підозру у заволодінні 5,8 млрд грн ПриватБанку. Поки йдуть слухання, Коломойський залишається під вартою.

​​26 жовтня 2023 року група 1+1 media оголосила, що Ігор Коломойський передав свої корпоративні права в управління трудовому колективу в особі CEO компанії Ярослава Пахольчука. Той може приймати будь-які потрібні рішення, крім відчуження та/або обтяження часток, що продовжують належати Коломойському.

«Це медійна заява, яка означає, що не треба нічого націоналізувати, я вже все передав, тепер вирішує Пахольчук. На мене, Коломойского, тиснути марно», – розповідав у жовтні 2023 року Forbes Ukraine медіаюрист Андрій Соломаха.

«Це явно прихована форма передачі власності й управління», – казав на правах анонімності юрист, який співпрацював із великими фінансово-промисловими групами, зокрема у медіасфері. В Офісі президента хотіли б прибрати вплив Коломойського на канали, казав співрозмовник з Офісу, який не має повноважень на офіційні коментарі.

Наприкінці 2023 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення прийняла заяви телеканалів на отримання ліцензій на цифрове мовлення мереж MX-1, MX-2, MX-5 у телемережах «Зеонбуду» та державного МХ-7.

У списку претендентів були п’ять юридичних осіб, чиї назви співзвучні з назвами каналів групи. Зокрема, йдеться про ТОВ «Віжн 1+1» – логотип «1+1 Україна», ТОВ «Віжн 2+2» – логотип «Віжн 2», ТОВ «Віжн 3» – логотип «Віжн 3», ТОВ «Віжн 4» – логотип «Бігуді», ТОВ «Дідживан» – логотип «УНІАН 2».

На кінець 2024 року ТОВ «Віжн 2+2» було перейменовано на ТОВ «Віжн Квартал ТБ», яке почало розвивати канал «Квартал TV», писав Forbes Ukraine у жовтні 2024 року. ТОВ «Віжн 3» почало розвивати канал «Світ+», який в основному транслює випуски програми «Світ навиворіт» Дмитра Комарова.

На 6 грудня 2024 року основною юридичною особою медіагрупи 1+1 media – ТОВ «ТРК «Студія 1+1» – володіють: 42% – ТОВ «Медіа Сервісез Україна»; 22,9% – кіпрська «Грізард Інвестменс Лімітед»; 22,5% – кіпрська «Каддоа Лімітед»; 5,3% – ТОВ «Глобал Медіа Плюс»; 5% – «Грінтвуд Інвестменс Лімітед»; 0,2% – СЕО групи 1+1 media Ярослав Пахольчук; 0,17% – заступник генерального директора з правових питань 1+1 media В’ячеслав Мієнко, ще по частці 0,9% медіагрупи володіють її 20 працівників.