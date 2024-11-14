Дело на 1,5 млрд грн убытков. АРМА разыскало активы бывших чиновников Минэнерго

ГБР ранее изменило подозрение экс-главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику , а его подчиненному сообщило о подозрении в злоупотреблении госимуществом на 1,5 млрд грн.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) разыскало активы служащих бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, сообщает пресс-служба АРМА.

Ключевые факты

По версии следствия, должностные лица министерства искусственно создавали препятствия для выполнения постановления Кабинета Министров по эксплуатации газораспределительных систем, способствуя уклонению от оплаты за пользование государственным имуществом.

В результате этих действий госбюджет недополучил 1,49 млрд грн в период с мая 2017 по декабрь 2020 года.

Специалисты АРМА уже обнаружили первые активы фигурантов дела: три объекта жилой и нежилой недвижимости, четыре земельных участка и два транспортных средства. Ожидаются ответы от банковских учреждений о наличии счетов и средств на них.

Информацию об активах передали в орган досудебного расследования для принятия мер по наложению ареста на выявленные активы с последующей их передачей в управление АРМА.

Контекст

Игорь Насалик занимал должность министра энергетики и угольной промышленности Украины с 2016 по 2019 год. В феврале 2023-го Насалику сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). ГБР сообщило о подозрении бывшему министру, поскольку, по данным следствия, «его служебная халатность привела к потерям бюджета почти на 1,5 млрд грн в пользу одного из газовых олигархов». Речь шла о подписании с участием Насалика соглашений по растаможке в пользу компаний, связанных с Дмитрием Фирташем.

В дальнейшем экс-министру изменили подозрение на ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) за совершение преступления по предварительному сговору с бывшим руководителем одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В 2024 году Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего директора департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Александра Лисниченко.