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Дело о коррупции в Минрегионе. НАБУ и САП потребуют для вице-премьера Чернышева залог в 120 млн грн и отстранение

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн, сообщает пресс-служба бюро 27 июня.

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Ключевые факты

  • НАБУ и САП также обратились в суд с ходатайством об отстранении вице-премьер-министра от должности.
  • САП требует возложения на фигуранта обязанностей: носить электронное средство контроля, сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями.
  • Отмечается, что применение такой меры согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, с учетом рисков, установленных по этому делу, а также ввиду судебной практики ВАКС в аналогичных случаях.
  • В частности, следователи учли возвращение Чернышева в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.
  • В случае определения судом этой меры пресечения он обязан внести размер залога в течение пяти дней. Если он не выполнит обязательство, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор вправе обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.

Контекст

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву. Он занимал должность министра развития общин с марта 2020 года по ноябрь 2022-го. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Он стал шестым подозреваемым по делу о якобы коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства. По версии следователей, министр якобы получил неправомерную выгоду в виде скидки на квартиры в уже построенных жилых комплексах на общую сумму более 14,5 млн грн.

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