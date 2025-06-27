НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн, сообщает пресс-служба бюро 27 июня.

Ключевые факты

НАБУ и САП также обратились в суд с ходатайством об отстранении вице-премьер-министра от должности.

САП требует возложения на фигуранта обязанностей: носить электронное средство контроля, сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями.

Отмечается, что применение такой меры согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, с учетом рисков, установленных по этому делу, а также ввиду судебной практики ВАКС в аналогичных случаях.

В частности, следователи учли возвращение Чернышева в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом этой меры пресечения он обязан внести размер залога в течение пяти дней. Если он не выполнит обязательство, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор вправе обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.

Контекст

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву. Он занимал должность министра развития общин с марта 2020 года по ноябрь 2022-го. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Он стал шестым подозреваемым по делу о якобы коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства. По версии следователей, министр якобы получил неправомерную выгоду в виде скидки на квартиры в уже построенных жилых комплексах на общую сумму более 14,5 млн грн.