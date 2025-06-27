НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн, повідомляє пресслужба бюро 27 червня.

Ключові факти

НАБУ і САП також звернулися до суду з клопотанням про відсторонення віцепрем’єр-міністра від посади.

САП вимагає покладення на фігуранта обов’язків: носити електронний засіб контролю, здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду і утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками.

Зазначається, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, з огляду на ризики, встановлені в цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках.

Зокрема, слідчі врахували повернення Чернишова до України та прибуття до НАБУ за викликом.

У разі визначення судом цього запобіжного заходу він зобов’язаний внести розмір застави впродовж пʼяти днів. Якщо він не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий.

Контекст

НАБУ та САП повідомили про підозру чинному віцепремʼєр-міністру України Олексію Чернишову. Він перебував на посаді міністра розвитку громад із березня 2020 року до листопада 2022-го. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Він став шостим підозрюваним у справі про начебто корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. За версію слідчих, міністр начебто отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на квартири в уже зведених житлових комплексах на загальну суму понад 14,5 млн грн.