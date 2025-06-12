Россия не хочет заканчивать войну и ведет мирные переговоры, чтобы против нее не вводились новые жесткие санкции. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил президент Владимир Зеленский.

Ключевые факты

Мирные переговоры . По мнению Зеленского, России «важно показать Трампу, что между Украиной и Россией есть дипломатический мост». В частности, для того, «чтобы против России не вводились санкции», пока продолжаются переговоры. «Потому что Путин всегда может сказать: «Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет», – сказал Зеленский, добавив, что на самом деле президент РФ не хочет мира.

. По мнению Зеленского, России «важно показать Трампу, что между Украиной и Россией есть дипломатический мост». В частности, для того, «чтобы против России не вводились санкции», пока продолжаются переговоры. «Потому что Путин всегда может сказать: «Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет», – сказал Зеленский, добавив, что на самом деле президент РФ не хочет мира. Изоляция Украины. По мнению Зеленского, россияне преследовали и другую цель. Они хотели «диалога без европейцев и без американцев», чтобы изолировать Украину. «Длительная война без поддержки партнеров (Украины) – это был бы идеальный вариант для Путина, – заявил украинский президент. – Он не выдержит продолжительную войну с партнерами и санкциями».

По мнению Зеленского, россияне преследовали и другую цель. Они хотели «диалога без европейцев и без американцев», чтобы изолировать Украину. «Длительная война без поддержки партнеров (Украины) – это был бы идеальный вариант для Путина, – заявил украинский президент. – Он не выдержит продолжительную войну с партнерами и санкциями». Ложь России . Несмотря на хорошие слова президента США Дональда Трампа о российском президенте, Зеленский считает, что тот раскусил Путина. «Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна в отношении войны, – сказал Зеленский. – Я думаю, что Россия просто лжет Трампу».

. Несмотря на хорошие слова президента США Дональда Трампа о российском президенте, Зеленский считает, что тот раскусил Путина. «Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна в отношении войны, – сказал Зеленский. – Я думаю, что Россия просто лжет Трампу». Критика со стороны Трампа. Зеленский понимает, почему американский президент неоднократно и резко критикует не только Путина, но и его самого. «Я отнесусь ко всему вполне нормально, если это приблизит нас к окончанию войны, – говорит он. – Президент Трамп избрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать».

Зеленский понимает, почему американский президент неоднократно и резко критикует не только Путина, но и его самого. «Я отнесусь ко всему вполне нормально, если это приблизит нас к окончанию войны, – говорит он. – Президент Трамп избрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать». Давление на РФ. Украинский президент убежден, что «Путин ничего не понимает, кроме силы. И Америка обладает этой силой». Большинство глав правительств разделяют его мнение, говорит он. «И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает». По его мнению, «Трамп должен ввести санкции, чтобы Путин немедленно сказал: «Давайте поговорим о прекращении войны». Он имеет в виду пакет санкций, которым Трамп ранее угрожал, но до сих пор не ввел.

Украинский президент убежден, что «Путин ничего не понимает, кроме силы. И Америка обладает этой силой». Большинство глав правительств разделяют его мнение, говорит он. «И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает». По его мнению, «Трамп должен ввести санкции, чтобы Путин немедленно сказал: «Давайте поговорим о прекращении войны». Он имеет в виду пакет санкций, которым Трамп ранее угрожал, но до сих пор не ввел. Экономика России и санкции. Зеленский считает, что главной ошибкой санкций было то, что они были реализованы слишком медленно. «Это дало Путину шанс адаптироваться». В частности, экономика, особенно военная промышленность, смогли адаптироваться. «Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает, – говорит Зеленский. – Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться еще некоторое время». Поэтому жесткие санкции должны быть реализованы сейчас.

Контекст

В понедельник, 2 июня, Украина и Россия провели второй раунд прямых мирных переговоров, длившихся менее 90 минут. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров, российскую – советник президента РФ Владимир Мединский.

Последняя встреча делегаций Украины и России снова не принесла ожидаемого прорыва на пути к миру. Вместо того чтобы согласиться на 30-дневное перемирие, Россия передала Киеву меморандум, отражающий ее позицию относительно «всех аспектов надежного преодоления первопричин кризиса». Forbes Ukraine собрал выводы из предыдущего раунда переговоров.