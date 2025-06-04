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«Разговор был хорошим». Трамп и Путин обсудили украинские атаки на российские военные объекты

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались последние атаки Украины на российские военные объекты. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Подробности

  • По словам Трампа, в центре разговора была атака украинских сил на российские «самолеты, находившиеся на стоянках, а также другие удары с обеих сторон». Он отметил, что разговор был «хорошим», однако «не таким, который мог бы привести к немедленному миру».
  • «Президент Путин сказал и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы», – написал Трамп.
  • Он также рассказал, что обсудил с Путиным ситуацию с Ираном. «Я прямо заявил Путину: Иран не должен получить ядерное оружие – и, как мне показалось, по этому вопросу у нас есть согласие», – написал Трамп.
«Разговор был хорошим». Трамп и Путин обсудили украинские атаки на российские военные объекты /Фото 1

Контекст

1 июня СБУ провела спецоперацию «Паутина», во время которой FPV-дроны атаковали 41 стратегический бомбардировщик армии РФ на аэродромах «Дягилево» (Рязанская область), «Оленья» (Мурманская область), «Белая» (Иркутская область) и «Иваново» (Ивановская область).

Дроны, спрятанные в грузовиках под мобильными деревянными укрытиями, были доставлены на территорию РФ. В нужный момент крыши укрытий дистанционно открывались, выпуская дроны для атаки самолетов А-50, Ту-95 и Ту-22М3, которые Россия использует для бомбардировок Украины. По данным OSINT-аналитика Криса Биггерса, на аэродроме «Белая» в Иркутской области уничтожены или повреждены по меньшей мере шесть самолетов, а в Мурманской области на аэродроме «Оленья» – по меньшей мере три.

В ходе операции «Паутина» было поражено 34% стратегической авиации России на четырех аэродромах. В результате атак дронами уничтожен 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, общей стоимостью свыше $7 млрд, сообщил глава СБУ Василий Малюк.

В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Страна-агрессор отвергла предложение о 30-дневном прекращении огня.

Украина получила от российской делегации меморандум с условиями прекращения огня, но они почти не изменились по сравнению с предыдущими, которые Киев называл неприемлемыми. Больше о переговорах – здесь.

4 июня посольство США в Украине призвало американских граждан соблюдать осторожность в связи с угрозой новых массированных ударов.

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