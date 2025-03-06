США, помогая Украине, ведут «прокси-войну» с Россией, и ее нужно закончить – Рубио

Еще в 2022 году Россия называла войну в Украине «прокси-войной», предшественник Трампа Джо Байден с этим не соглашался .

США, помогающие Украине, ведут опосредованную войну с Россией, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. По его словам, эту войну нужно закончить, но ни у кого нет никаких идей или планов, как это сделать.

Ключевые факты

«Было понятно изначально, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И, честно говоря, это прокси-война между ядерными государствами – США, помогающими Украине, и Россией, и ей нужно положить конец», – сказал Рубио.

между ядерными государствами – США, помогающими Украине, и Россией, и ей нужно положить конец», – сказал Рубио. В то же время госсекретарь США добавил, что ни у кого нет никаких идей или планов, как закончить войну.

«План украинцев до сих пор и их союзников на Капитолийском холме и людей, с которыми вы общаетесь в других странах, состоит в том, чтобы просто продолжать давать им столько, сколько им нужно, пока это потребуется. Это не стратегия», – сказал Рубио.

По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но нет признаков того, что Россия побеждает, так что конфликт зашел в тупик.

«Все, что президент США пытается сделать здесь, это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны привлечь обе стороны, россиян и украинцев. И мы попросили украинцев не саботировать это», – подчеркнул Рубио, комментируя спор в Белом доме.

Он добавил, что Зеленский бросил вызов вице-президенту Джей Ди Венсу и стал сомневаться в том, возможна ли дипломатия вообще. «По сути, саботируя и подрывая план президента. И это привело к данной ссоре. Я рад, что эта позиция была пересмотрена…», – объяснил госсекретарь США, добавив, что завершение войны «требует уступок с обеих сторон, но мы должны посадить их за стол переговоров».

Контекст

28 февраля во время встречи в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник острый спор. После него Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. Европейские лидеры считают, что такими действиями Трамп давит на Зеленского, побуждая его к извинениям и подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых.

4 марта Зеленский опубликовал сообщение в соцсетях, в котором заявил, что Украина стремится как можно быстрее начать переговоры для достижения устойчивого мира и готова в любой момент и в любом формате заключить соглашение о полезных ископаемых и безопасности.

Выступая перед Конгрессом, Трамп сообщил, что получил от президента Украины «важное письмо», в котором тот выразил готовность немедленно начать переговоры о мире.

Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по «укреплению доверия», заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц 5 марта. Также он сообщил, что стороны уже обсуждают дату, место и состав переговорной группы, которая в конечном итоге приведет к прекращению войны. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил телефонный разговор с Волцом и договоренность о встрече команд в ближайшее время. Украина и США уже готовят новую встречу, и Зеленский ожидает первые результаты на следующей неделе.