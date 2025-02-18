«Это приманка для Трампа». Почему получить минеральные ресурсы Украины не так-то просто? Разбор FT и The Economist

Предложение Дональда Трампа о «минералах в обмен на помощь» привлекло внимание к полезным ископаемым Украины. Вашингтон хочет получить доступ к ним на сумму $500 млрд – в качестве компенсации за военную поддержку, хотя с 2014 года США предоставили Украине $69,2 млрд. Владимир Зеленский отверг это предложение, потому что хочет иметь в соглашении будущие гарантии безопасности. FT и The Economist разобрали, какие здесь могут быть вызовы – законодательные, военные и этические

Украина имеет значительные подземные залежи критически важных минералов на сумму до $11,5 трлн, в том числе лития, графита, кобальта, титана и редкоземельных металлов. Но эти редкие для Европы залежи нужно осваивать и разрабатывать, на это уйдут годы даже в стабильных юрисдикциях.

Заинтересованность США в этих залежах возросла после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу покупки Гренландии, которая также богата стратегическими минералами. Ведь западные страны спешат найти альтернативные источники редкоземельных элементов на фоне доминирования Китая.

Место и значение украинских минералов

Украина имеет около 10% мировых запасов лития, используемого для производства аккумуляторов. Залежи расположены на площади примерно 820 кв. км, но до сих пор не обрабатываются.

Среди редкоземельных металлов Украина обладает значительными запасами циркония, применяемого в реактивных двигателях, и скандия – оба пока не добываются. Некоторые залежи тантала (используется в полупроводниках), ниобия (обладает сверхпроводящими свойствами) и бериллия (металл для аэрокосмической отрасли) уже частично разрабатываются, но их потенциал, по словам украинских чиновников, значительно больше.

Украина также входит в топ-10 стран по запасам титана, применяемого в производстве ракет, самолетов и кораблей. Однако в настоящее время разрабатывается только около 10% подтвержденных запасов.

Украина может заменить российский импорт титана для Европы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако пока нет современной оценки запасов редкоземельных металлов в Украине, все данные основываются на устаревших советских исследованиях, объясняет Роман Опимах, бывший гендиректор Государственной службы геологии и недр Украины.

«Это скорее политические маневры… Данные устаревшие, и у нас очень мало информации о реальных запасах», – добавляет Грейс Баскаран, директор Центра стратегических и международных исследований США. Украина может обещать Америке все что угодно, но действительно не знает, что именно находится в ее недрах, соглашается с ним геолог Элия Кравчук.

Государственная служба геологии сообщает, что правительство готовит около 100 участков для совместного лицензирования и разработки, однако, детали не разглашает. Минеральные ресурсы расположены по всей территории Украины, но с начала полномасштабного вторжения в 2022 году более 20% из них оказались под российской оккупацией.

Австралийская компания Critical Metals Corp в 2021 году приобрела лицензии на два крупнейших месторождения лития в Украине. Однако одно из них – Шевченковское месторождение на востоке – теперь под контролем России. Глава компании Тони Сейдж говорит, что они никогда не смогут его вернуть.

США хотят в том числе получить доступ к украинским запасам лития, используемого для производства аккумуляторов. Фото Getty Images

Вызовы и вопросы добычи

Инвесторы и эксперты указывают на многочисленные барьеры, усложняющие скорую разработку украинских месторождений: бюрократия, правительственные регуляции, ограниченный доступ к геологическим данным и трудности с получением земли.

Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины заставили некоторые шахты работать на генераторах, что значительно повышает затраты на добычу и транспортировку железной руды. «Хотя у Украины есть потенциал в сфере добычи полезных ископаемых и развитая металлургическая отрасль, будущее остается очень неопределенным», – считает Джек Беддер, основатель аналитической компании Project Blue.

Швейцарская Ferrexpo, занимающаяся добычей железной руды в Украине, нуждается в «значительных инвестициях» для поддержки производства после нескольких лет ограниченной деятельности. Австралийская Volt Resources в прошлом году остановила добычу графита на месторождении Завалловское из-за сложных условий.

Украинский титан мог бы помочь США снизить зависимость от Китая и России. Однако освоение новых месторождений требует значительных инвестиций, и далеко не все месторождения будут рентабельны.

Процесс также усложняют:

влияние местных олигархов, уже обладающих правами на некоторые месторождения;

украинская бюрократия;

информация о минеральной промышленности, которая все еще является государственной тайной.

Юридически тоже не все понятно. Согласно Конституции Украины, недра принадлежат украинскому народу. По словам высокопоставленного чиновника из правительства, возможный вариант – выпустить долговые обязательства и создать новую холдинговую компанию, которая будет управлять добычей. Это была бы не американская государственная структура, а независимый инвестор.

Андрей Николаенко, народный депутат, возглавляющий парламентскую группу из критических металлов, считает, что этот процесс может даже пойти Украине на пользу. «Чтобы начать добычу, любой американский партнер должен сделать серьезные многолетние инвестиции. А это инвестиция в безопасность страны», – говорит он.

В Украине почти приостановлена ​​добыча графита. Фото Getty Images

Конституция помешает

Идея привлечь американские компании к разработке редкоземельных металлов в Украине появилась в «плане победы» Зеленского – пятиточечной стратегии, которую он представил Джо Байдену и Дональду Трампу еще в октябре 2024 года.

Этот план предусматривал соглашение: украинские ресурсы в обмен на помощь США в создании неядерного стратегического сдерживания. Администрация Байдена восприняла инициативу как нереалистичную, особенно из-за запроса Украины на крылатые ракеты Tomahawk, и отклонила ее. Однако Трамп проявил к этой идее больший интерес – хотя, судя по всему, прочитал только первую часть плана.

«Это была очевидная приманка для Трампа, – замечает чиновник из ЕС. – Но отсутствие конкретики позволило Трампу самому установить цену».

Пока команда Зеленского срочно разрабатывает альтернативное предложение. Европейские союзники взбешены подходом Трампа, сравнивая его действия с «мафиозным рэкетом» и «колониализмом».