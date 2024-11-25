«ТАС Агро» Тигипко в этом году планирует нарастить прибыль почти в 50 раз, несмотря на потерю части урожая (Обновлено)

Агрокомпания «ТАС Агро» Сергея Тигипко планирует закончить год с чистой прибылью $18 млн (750 млн грн), что в 47 раз больше, чем в прошлом. Об этом в интервью Forbes рассказал СЕО компании Олег Заплетнюк.

Подробности

«ТАС-Агро» получила более 70 млн убытка против 150 млн грн прибыли в прошлом году. Причина – компания реализовала 30% продукции и продажа остатков скорректирует финансовый результат, говорит Заплетнюк. Поэтому по итогам года ожидается чистая прибыль более чем в $18 млн, несмотря на климатически очень сложный год, отметил он.

В 2023 году «ТАС-Агро» получил 16 млн грн прибыли при выручке 4 млрд грн, говорит Заплетнюк. В YouControl другие данные — 156 млн грн прибыли при выручке 2,6 млрд грн.

На юге Украины в течение двух недель июля фиксировались рекордные 42 °C. Дождей не было два месяца. Несмотря на жару, в компании прогнозируют более $320 EBITDA с 1 га, а в Винницком кластере, где погодные условия были менее жесткими, прогнозируемая EBITDA с 1 га – $500.

Чтобы не проиграть изменениям климата, «ТАС Агро» отказалась от пахоты на юге в пользу технологии Strip-till , используемой для посева рапса и пшеницы, рассказал Заплетнюк.

, используемой для посева рапса и пшеницы, рассказал Заплетнюк. Благодаря этому компания снизила выбросы и получила за это в виде карбоновых сертификатов до $800 000 в рамках программы по уменьшению углеродного следа, добавил он.

Контекст

«ТАС Агро» владеет земельным банком в 80 000 га, по этому показателю она занимает 11-е место в Украине. Компания выращивает сою, подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень и кукурузу. За девять месяцев 2024 года «ТАС-Агро» сократила выручку втрое, до 739 млн грн, по данным YouControl.

Около года назад компанию возглавил новый СЕО Олег Заплетнюк. Он начал трансформацию компании, которая, по мнению владельца Сергея Тигипко, работала неэффективно. В рамках новой стратегии компания обновила более 80% топ-менеджмента, инвестировала $15 млн в технику и инфраструктуру и приобрела семенной завод в Черниговской области.

После публикации обновлены финпоказатели компании.