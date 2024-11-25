«ТАС Агро» Тігіпка цьогоріч планує наростити прибуток у пʼять разів попри втрату частини врожаю

Агрокомпанія «ТАС Агро» Сергія Тігіпка планує закінчити рік із чистим прибутком $18 млн (750 млн грн), що у пʼять разів більше, ніж торік. Про це в інтервʼю Forbes розповів СЕО компанії Олег Заплетнюк.

Деталі

«ТАС-Агро» отримала понад 70 млн збитку проти 150 млн грн прибутку торік. Причина – компанія реалізувала 30% продукції, і продаж залишків скоригує фінансовий результат, каже Заплетнюк. Тому за підсумками року очікується чистий прибуток більш як у $18 млн, попри кліматично дуже складний рік, зазначив він.

На півдні України впродовж двох тижнів липня фіксували рекордні 42 °C. Дощів не було протягом двох місяців. Незважаючи на спеку, в компанії прогнозують понад $320 EBITDA з 1 га, а у Вінницькому кластері, де погодні умови були менш жорсткими, прогнозована EBITDA з 1 га – $500.

Щоб не програти змінам клімату, «ТАС Агро» відмовилася від оранки на півдні на користь технології Strip-till , яку використали для посіву ріпаку та пшениці, розповів Заплетнюк.

, яку використали для посіву ріпаку та пшениці, розповів Заплетнюк. Завдяки цьому компанія знизила викиди і отримала за це у вигляді карбонових сертифікатів до $800 000 в рамках програми зменшення вуглецевого сліду, додав він.

Контекст

«ТАС Агро» володіє земельним банком у 80 000 га, за цим показником вона посідає 11-те місце в Україні. Компанія вирощує сою, соняшник, ріпак, пшеницю, ячмінь та кукурудзу. За девʼять місяців 2024-го «ТАС-Агро» скоротила виторг утричі, до 739 млн грн, за даними YouControl.

Близько року тому компанію очолив новий СЕО Олег Заплетнюк. Він почав трансформацію компанії, яка, на думку власника Сергія Тігіпка, працювала неефективно. В межах нової стратегії компанія оновила понад 80% топменеджменту, інвестувала $15 млн у техніку та інфраструктуру та придбала насіннєвий завод у Чернігівській області.