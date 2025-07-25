Государственное агентство PlayCity, ответственное за регулирование игорного бизнеса, оштрафовало Telegram-канал «Труха Украина» на 4,8 млн грн за нелегальную рекламу казино. Об этом говорится в сообщении регулятора от 25 июля.

Подробности

PlayCity заявило, что после мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили, что «Труха Украина» системно рекламировала азартные игры с нарушением закона.

Среди нарушений – отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что обязательно для легальной рекламы; манипулятивные фразы типа «выиграла 2100 грн из 100», «подписчик унес 17 000», вводящие в заблуждение; отсутствие предупреждения о лудомании; реклама без договора с лицензированными организаторами.

«Это первый, но не последний успешный кейс и сигнал для блогеров и владельцев Telegram-каналов. Закон единый для всех – и каждое нарушение будет иметь последствия», – говорится в сообщении.

Контекст

«Труха Украина» – Telegram-канал, известный также как «Труха». Он стал популярным источником новостей во время полномасштабного вторжения России в Украину. Канал был основан в ноябре 2019 года как «Тру Харьков», освещая события в Харькове, а затем расширил свою деятельность до общеукраинских и международных новостей. В настоящее время у Telegram-канала почти 3,4 млн подписчиков. Основателем «Трухи» называет себя Максим Лавриненко.

Доходы владельцев крупнейших Telegram-каналов могут достигать $1 млн в месяц. Как работает этот бизнес, читайте в материале Forbes Ukraine.