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Ликвидация казино с российскими связями – один из главных приоритетов PlayCity, заявили в агентстве. Ранее выдача лицензий зависела от решений отдельных лиц, что делало этот процесс одним из наиболее коррумпированных в сфере азартных игр.

PlayCity вводит автоматизацию для устранения человеческого фактора и обеспечения прозрачности и контролируемости отрасли.

В госагентстве подчеркнули, что это первый шаг к созданию честного и прозрачного рынка игорного бизнеса, где не будет места компаниям, связанным со страной-агрессором.

Контекст

В сентябре 2024 года суд поддержал ходатайство ГБР и Офиса Генпрокурора, передав в АРМА более 2,6 млрд грн, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями РФ. Эта сумма включает денежные средства от прибыльных финансовых операций.

В начале декабря ГБР выдвинуло подозрения владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино в пособничестве России. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для бенефициарных владельцев, директора, владельца торговой марки и доменного имени, а также руководителя КРАИЛ.

В январе 2025 года ГБР задержало номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом Pin-Up. Фамилия подозреваемого не разглашается, но на фото ГБР видно задержание лица, похожего на Игоря Зотько, владельца Pin-Up Ukraine (ООО «Укр Гейм Технолоджи»).

Компания Pin-Up Ukraine отвергает обвинения ГБР и Офиса Генпрокурора по поводу незаконных финансовых операций и отрицает какие-либо связи с российским капиталом или подсанкционными лицами из страны-агрессора.