Трамп готовится провести телефонный разговор с Путиным вскоре после инаугурации – CNN

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы он мог состояться через несколько дней после инаугурации. Об этом сообщила CNN со ссылкой на источники. Сам Трамп на митинге в Вашингтоне в очередной раз пообещал прекратить войну в Украине.

Подробности

По данным CNN, «цель разговора – обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться покончить с войной в Украине».

Помощники Трампа начали готовить встречу с Путиным несколько недель назад, но пока неясно, определена ли дата беседы, отмечает телеканал.

После того, как Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники смогут полноценно начать работу по организации их личной встречи, сообщили собеседники CNN.

Прямое взаимодействие с Путиным – это то, что нужно для поиска решения, которое позволит покончить с войной, подчеркнул собеседник телеканала.

Ключевая цитата

«Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну», – сказал Дональд Трамп на митинге накануне инаугурации.

Контекст

Дональд Трамп, который вскоре вступит в должность президента, отсрочил свое предвыборное обещание закончить войну в Украине за 24 часа, предположив, что на это может уйти несколько месяцев. Европейские союзники расценили этот шаг как сигнал о том, что новая администрация США не планирует сразу отказываться от поддержки Украины.

«Вся команда Трампа одержима демонстрацией силы, поэтому они меняют подход к Украине», – отметил один из источников.

Европейские чиновники также подчеркивают, что администрация Трампа опасается, чтобы их действия в отношении Украины не были приравнены к «катастрофическому» выводу войск из Афганистана при президентстве Джо Байдена. 9 января Трамп заявил, что встреча с Путиным находится в стадии подготовки.

В то же время Путин на переговорах с Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией, отмечают источники Bloomberg.

15 января президент Владимир Зеленский подчеркнул, что членство в ЕС и НАТО, серьезные пакеты оружия, размещение на территории Украины иностранного военного контингента – это те гарантии безопасности, которых добивается Украина.