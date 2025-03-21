Трамп надеется на перемирие «на многих участках» в войне между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня на «на многих участках» в войне между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме вместе с министром обороны Питом Гегсетом 21 марта.

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Трамп отметил, что представители США, Украины и России активно работают над мирными переговорами, в частности, над соглашением о прекращении боевых действий в конфликте, который Россия развязала против Украины.

«Вскоре мы сможем добиться полного прекращения огня. После этого будет заключен контракт и договоренности о распределении территорий и по другим вопросам. Переговоры об этом продолжаются прямо сейчас», – заявил он.

Отвечая на вопрос о возможных новых санкциях против России из-за ее атак на украинскую инфраструктуру, Трамп подчеркнул, что полагается на успех соглашения о прекращении огня.

Трамп заявил, что Путин озабочен участием США в войне в Украине, но между странами уже очерчены основы возможного соглашения.

«Без США НАТО теряет свою силу. У меня были очень хорошие беседы, как вам известно, с президентами Зеленским и Путиным. Путин сам говорит, что без участия США он бы не волновался. Но когда в дело вмешиваются Соединенные Штаты, это его беспокоит. Я обращался с обоими лидерами как можно лучше, и, кажется, мы уже имеем приблизительные контуры соглашения. Надеюсь, это так», – сказал Трамп.

Он не раскрыл деталей или сути этого соглашения. Трамп также повторил, что война уносит жизни «тысяч молодых людей» и что при его президентстве этого бы не произошло.

Он подчеркнул, что НАТО сейчас «сильное и крепкое», но союзники должны «относиться к США справедливо».

Контекст

18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин говорили по телефону более полутора часов. Белый дом сообщил, что лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.

Однако в ночь на 19 марта Россия атаковала Украину десятками ударных дронов. Пострадали гражданские объекты, в частности, больница в Сумах и жилые дома в Бучанском районе Киевской области, а также инфраструктура, включая объекты «Укрзализныци» на Днепропетровщине.

Президент Зеленский заявил: «Путин фактически проигнорировал идею полного прекращения огня. Мир должен ответить санкциями против России и поддержкой Украины, чтобы остановить попытки затянуть войну».

19 марта Зеленский во время разговора с Трампом согласился прекратить атаки на российские энергетические объекты.

Вопрос о прекращении огня между Украиной и Россией будут рассматриваться 23 марта в Саудовской Аравии.