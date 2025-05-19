Экологичное строительство дорог. Корейский производитель асфальтобетона SG будет сотрудничать с Госагентством восстановления

Корейская компания SG, ведущий производитель асфальтобетона в стране, подписала Меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба учреждения 19 мая. В планах – обмен технологиями, реализация совместных проектов, в том числе на таких магистралях, как Р-55.

Ключевые факты

По словам главы Агентства обновления Сергея Сухомлина, еще в январе он познакомился с представителями корейских компаний POSCO International и SG.

«С тех пор имели ряд встреч, планировали совместные проекты, в частности, по построению ТЭЦ на RDF в украинских общинах вместе с POSCO. Теперь подписали Меморандум по SG. Будем перенимать 10-летний опыт Кореи – экологичную технологию EcoSteel Ascon», – отметил Сухомлин.

В фокусе сотрудничество в сфере дорожного строительства с использованием технологии EcoSteel Ascon. Это экологичная технология асфальтового покрытия, которая повышает долговечность дорожного полотна благодаря использованию побочного продукта металлургии – шлака.

Контекст

Корейский Posco International планирует построить теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на RDF-топливе в Одессе. Проект предусматривает мощность 12 МВт электрической энергии и 40 МВт тепловой энергии, а общая стоимость составляет $106 млн. Украинская и корейская стороны уже приступили к работе над Концептуальным документом проекта (PCP), который согласно процедурам будет официально передан правительством Украины.

В настоящее время для реализации проекта уже выделен земельный участок площадью 4 га, определено ответственное коммунальное предприятие, а также подведены все необходимые инженерные сети, в том числе газопровод. Кроме того, согласована схема теплоснабжения с Минразвития. Окупаемость проекта оценивается на уровне 6,5 лет.