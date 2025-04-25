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Третью «Книжкову країну» на ВДНХ посетили более 14 500 человек в первый день. Это новый рекорд фестиваля

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

1 хв читання

Книжкова країна 2025 на ВДНГ /Сергей Сивяков / «Книжкова країна»

24 апреля фестиваль «Книжкова країна» посетили 14 522 человека. Фото Сергей Сивяков / «Книжкова країна»

Третий фестиваль «Книжкова країна» на киевской ВДНХ стартовал 24 апреля 2025 года. В первый день его посетили 14 522 человека, из них 72% приобрели книги, рассказал директор по развитию ВДНХ и основатель фестиваля Евгений Мушкин.

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Подробности

  • «Вчера киевляне установили новый рекорд посещаемости и количества приобретенных книг первого дня фестиваля», – написал Мушкин. Для сравнения, осенью 2024-го на первый день «Книжкової країни» пришли около 10 000 человек. Тогда за четыре дня фестиваль посетили 73 000 гостей.
  • По подсчетам организаторов, на открытие фестиваля целенаправленно ехали 75% всех посетителей ВДНХ. Еще 15% посетили «Книжкову країну» без предварительного планирования.
  • В среднем посетители приобрели по 1,7 книги, потратив 764 грн, делится Мушкин. Общие продажи в первый день фестиваля могли составить от 17 800 до 24 700 книг, или 8–11 млн грн, по подсчетам Forbes Ukraine.
  • 67% посетителей ранее не были на других книжных фестивалях, свидетельствуют результаты опроса организаторов «Книжкової країни». «Нам уверенно удается приобщать к событийной книжной культуре новую аудиторию», – подытожил Мушкин.
Книжная страна 2025

«Книжная страна» на ВДНХ 24-27 апреля. Фото: Сергей Сивяков/Книжная страна

Книжная страна 2025

«Книжная страна» на ВДНХ 24-27 апреля. Фото: Сергей Сивяков/Книжная страна

Книжная страна 2025

«Книжная страна» на ВДНХ 24-27 апреля. Фото: Сергей Сивяков/Книжная страна

Книжная страна 2025

«Книжная страна» на ВДНХ 24-27 апреля. Фото: Сергей Сивяков/Книжная страна

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Контекст

Фестиваль «Книжкова країна» на ВДНХ впервые прошел 25-28 апреля 2024 года. За четыре дня его посетило более 68 000 гостей, что стало рекордом среди книжных событий. Тогда посетители приобрели около 85 000 книг. Для сравнения, Книжный арсенал в июне 2024-го собрал 35 000 посетителей за четыре дня.

На фестивале проводят автограф-сессии, мастер-классы, дискуссии с писателями и издателями, презентации и чтение книг. В программе на 24-27 апреля – около 370 событий со 140 участниками. Вход на «Книжкову країну» свободен.

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