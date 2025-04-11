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Ціна золота встановила історичний рекорд на тлі ослаблення долара та ескалації торгової війни

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Золото злетіло вище за позначку в $3200 за унцію на тлі падіння долара і пошуку інвесторами безпечних активів, пише Reuters 11 квітня. Цього тижня зливки зросли у ціні приблизно на 5%.

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Ключові факти

  • У пʼятницю ціни на золото вперше перевищили рівень у $3200 за унцію, цьому сприяли ослаблення долара та ескалація торгової війни, яка змусила інвесторів поринути у безпечні активи.
  • Спотове золото зросло на 0,6%, до $3192 за унцію. Зливки досягли історичного максимуму $3219 в ході сесії й зросли приблизно на 5% цього тижня.
  • Фʼючерси на золото у США зросли майже на 2%, до $3237.
  • За прогнозами аналітиків, золото може подорожчати до $3500. 
  • Крім мит, попит центральних банків, очікування зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, геополітична нестабільність на Близькому Сході та в Європі, а також збільшення потоків у забезпечені золотом біржові фонди також сприяли зростанню металу цього року.
  • Спотове срібло залишалося стабільним на рівні $31,2 за унцію, тоді як платина знизилася на 0,2%, до $936,55. Паладій зріс на 0,7%, до $914,55.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їхнє запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

9 квітня Трамп вирішив призупинити на 90 днів підвищення мит для низки країн, водночас підвищивши мита на китайські товари до 125%.

10 квітня Європейський Союз вирішив відкласти на 90 днів запровадження контрзаходів у відповідь на мита, введені Трампом.

Згодом Трамп підвищив мита на товари з Пекіна до 125% із попередніх 84%. Однак це додається до 20% мита, пов’язаного з фентанілом, яке Трамп раніше наклав на Китай. Таким чином ставка мит США на китайський імпорт фактично становить 145%.

За оцінкою СОТ, ескалація торгової напруги між США та Китаєм несе значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. За попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення світового реального ВВП майже на 7%, очікує СОТ.

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