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В 2024-м количество новых клиентов крупнейшей IT-компании SoftServe увеличилось на 134%

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

1 хв читання

Количество клиентов крупнейшей по выручке IT-компании SoftServe в 2024 году выросло на 134% – до 247. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба компании.

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Ключевые факты

  • Для SoftServe, разрабатывающей программное обеспечение на заказ, 2024-й стал годом стабилизации бизнеса после снижения показателей роста в 2023-м, отмечается в пресс-релизе.
  • В течение года компания начала работать с 247 новыми клиентами, что на 134% больше, чем в 2023-м.
  • Также SoftServe увеличила количество проектов с уже имеющимися клиентами (один клиент может заказывать несколько разработок). Общее количество активных проектов, над которыми работали разработчики, достигло 1461.
  • В рамках Лаборатории генеративного ИИ, созданной в 2023 году, компания реализовала более 100 проектов. Доля клиентов, для которых создаются решения, связанные с искусственным интеллектом, стремительно возросла в течение 2024-го, хотя пока не имеет сильного отражения в доходах компании, отмечается в пресс-релизе.
  • «Развитие Лаборатории останется важным приоритетом для бизнеса и в 2025 году», – говорится в сообщении.
  • В 2024 году к SoftServe в Украине присоединилось 700 новых специалистов, из которых 237 – специалисты уровня trainee/junior. В 2023-м цифры были значительно меньше – 294 и 105 наемных специалистов соответственно.
  • «В целом именно в Украине были закрыты 65% всех открытых вакансий компании в течение года», – сообщается в пресс-релизе.

Контекст

Украина остается крупнейшим разрабатывающим центром SoftServe из более чем 7000 специалистов. Около 80% всех клиентских проектов компании заходили в Украину в 2024-м полностью или частично. «SoftServe Украина стартует 2025 год со сдержанным оптимизмом и готовностью развиваться в стране при благоприятных условиях», – говорится в пресс-релизе компании.

Экспортная выручка IT-индустрии сокращается второй год подряд и в 2024-м упала на 4,1%, до $6,5 млрд. Выручка SoftServe в 2024-м осталась на уровне 2023 года, говорил Forbes Ukraine соучредитель компании Тарас Кицмей. Разговор с ним можно прочитать здесь.

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