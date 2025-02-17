У 2024-му кількість нових клієнтів найбільшої IT-компанії SoftServe збільшилася на 134%

Кількість клієнтів найбільшої за виторгом IT-компанії SoftServe у 2024 році зросла на 134% – до 247. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Для SoftServe, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, 2024-й став роком стабілізації бізнесу після зниження показників росту у 2023-му, зазначається у пресрелізі.

Протягом року компанія почала працювати з 247 новими клієнтами, що на 134% більше, ніж у 2023-му.

Також SoftServe збільшила кількість проєктів із вже наявними клієнтами (один клієнт може замовляти по кілька розробок). Загальна кількість активних проєктів, над якими працювали розробницькі команди, досягла 1461.

У межах Лабораторії генеративного ШІ, створеної у 2023-му, компанія реалізувала понад 100 проєктів. Частка клієнтів, для яких створюють рішення, пов’язані зі штучним інтелектом, стрімко зросла протягом 2024-го, хоча наразі не має сильного відображення в доходах компанії, зазначається у пресрелізі.

«Розвиток Лабораторії залишиться важливим пріоритетом для бізнесу й у 2025 році», – йдеться у повідомленні.

У 2024-му до SoftServe в Україні приєдналося 700 нових спеціалістів, з яких 237 – фахівці рівня trainee/junior. У 2023-му цифри були значно меншими – 294 та 105 найнятих фахівців відповідно.

«Загалом саме в Україні були закриті 65% від усіх відкритих вакансій компанії протягом року», – повідомляється у пресрелізі.

Контекст

Україна залишається найбільшим розробницьким центром SoftServe з понад 7000 фахівців. Близько 80% від усіх клієнтських проєктів компанії заходили в Україну у 2024-му повністю або частково. «SoftServe Україна стартує 2025 рік зі стриманим оптимізмом та готовністю розвиватись в країні за сприятливих умов», – ідеться у пресрелізі компанії.

Експортний виторг IT-індустрії скорочується другий рік поспіль і у 2024-му впав на 4,1%, до $6,5 млрд. Виторг SoftServe у 2024-му залишився на рівні 2023 року, казав Forbes Ukraine співзасновник компанії Тарас Кицмей. Розмову з ним можна прочитати тут.