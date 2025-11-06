В Киеве 6 ноября официально открылся протезно-реабилитационный центр одного из мировых лидеров в области военного протезирования – Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Украина. Символический запуск работы центра осуществили два ветерана, которые стали первыми пациентами MCOP в Украине.

MCOP будет помогать украинским военным возвращаться к полноценной жизни после потери конечностей, в частности, в самых сложных случаях высоких ампутаций и множественных травм.

В ходе открытия центра также объявили о старте трехлетней программы поддержки украинских защитников. Правительство Исландии совместно с исландской Embla Medical ввело грантовую программу на общую сумму свыше €11 млн. В ее пределах 1000 украинцев смогут получить бесплатное протезирование.

Для обеспечения системной реализации этого плана MCOP Ukraine и Киевская городская военная администрация подписали меморандум о сотрудничестве.

Новый протезно-реабилитационный центр имеет площадь более 1000 кв. м. Его спроектировали так, чтобы пациенты проходили все этапы – от изготовления протезов до реабилитации – в одном пространстве. После полного укомплектования команда центра сможет производить до 60 протезов в месяц.

Сейчас в центре работают 19 специалистов, в том числе четверо ветеранов. «Когда новый пациент приезжает после госпиталя и видит, что его протез делают такие же ветераны, как он сам, это дает ему невероятную мотивацию», – отметил Майкл Коркоран, основатель MCOP International и Ukraine.

Раз в месяц в команду приезжают специалисты из американского центра MCOP International, работающие над повышением квалификации украинских протезистов и физических терапевтов. «Украинские специалисты вскоре будут иметь такое мастерство, что смогут работать с ампутациями любой сложности и производить протезы буквально с закрытыми глазами», – подчеркнул Коркоран.

Общая сумма поддержки трехлетней программы – $11,6 млн, из которых $1,3 млн финансирует правительство Исландии.

Основную часть инвестиций и операционные расходы обеспечивает Embla Medical. «Это реальный вклад в восстановление людей, заплативших самую высокую цену за свободу. Такая инициатива позволит большому количеству военных вернуться к работе и нормальной жизни», – говорит Свейн Солвассон, CEO Embla Medical.

В ближайшие годы планируется открытие еще шести таких центров в Украине. Локации будут определяться по рекомендациям украинского офиса Embla Medical, военных, Минветеранов и Минздрава.

Контекст

Medical Center Orthotics&Prosthetics был основан в США в 2002 году. Центр специализируется на производстве и настройке современных протезов, в частности для ветеранов войны в Афганистане и Ираке. Сегодня в США работает 11 центров MCOP.

Идея открытия украинского центра возникла благодаря сотрудничеству MCOP и благотворительного фонда Future for Ukraine. В рамках программы фонда более 70 украинских военных уже получили высокотехнологичные протезы и реабилитацию в США.