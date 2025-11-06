У Києві 6 листопада офіційно відкрився протезно-реабілітаційний центр одного зі світових лідерів у сфері військового протезування – American Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP). Символічний запуск роботи центру здійснили двоє ветеранів, які стали першими пацієнтами MCOP в Україні.

Деталі

MCOP допомагатиме українським військовим повертатися до повноцінного життя після втрати кінцівок, зокрема у найскладніших випадках високих ампутацій та множинних травм.

Під час відкриття центру також оголосили про старт трирічної програми підтримки українських захисників. Уряд Ісландії спільно з ісландською Embla Medical запровадив грантову програму на загальну суму понад €11 млн. У її межах 1000 українців зможуть отримати безкоштовне протезування.

Щоб забезпечити системну реалізацію цього плану, MCOP Ukraine та Київська міська військова адміністрація підписали меморандум про співпрацю.

Новий протезно-реабілітаційний центр має площу понад 1000 кв. м. Його спроєктували так, щоб пацієнти проходили всі етапи – від виготовлення протезів до реабілітації – в одному просторі. Після повного укомплектування команда центру зможе виготовляти до 60 протезів на місяць.

Зараз у центрі працюють 19 фахівців, серед них четверо ветеранів. «Коли новий пацієнт приїжджає після госпіталю й бачить, що його протез роблять такі ж ветерани, як і він сам, це дає йому неймовірну мотивацію», – зазначив Майкл Коркоран, засновник MCOP International та Ukraine.

Раз на місяць до команди приїжджають фахівці з американського центру MCOP International, які працюють над підвищенням кваліфікації українських протезистів і фізичних терапевтів. «Українські спеціалісти невдовзі матимуть таку майстерність, що зможуть працювати з ампутаціями будь-якої складності та виготовляти протези буквально із заплющеними очима», – наголосив Коркоран.

Загальна сума підтримки трирічної програми – €11,6 млн, з яких €1,3 млн фінансує уряд Ісландії.

Основну частину інвестицій та операційні витрати забезпечує Embla Medical. «Це реальний внесок у відновлення людей, які заплатили найвищу ціну за свободу. Така ініціатива дасть змогу великій кількості військових повернутися до роботи і нормального життя», – каже Свейн Солвассон, CEO Embla Medical.

У найближчі роки планується відкрити ще шість таких центрів в Україні. Локації визначатимуть за рекомендаціями українського офісу Embla Medical, військових, Мінветеранів та МОЗ.

Контекст

American Medical Center Orthotics & Prosthetics був заснований у США в 2002 році. Центр спеціалізується на виготовленні та налаштуванні сучасних протезів, зокрема для ветеранів війни в Афганістані та Іраку. Сьогодні у США працює 11 центрів MCOP.

Ідея відкриття українського центру виникла завдяки співпраці MCOP та благодійного фонду Future for Ukraine. У межах програми фонду понад 70 українських військових уже отримали високотехнологічні протези та реабілітацію у США.