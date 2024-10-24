У «Приват24» стало доступне відкриття бізнес-рахунку для ФОПів 

У додатку «Приват24» зʼявилася можливість відкрити бізнес-рахунок для підприємців, зареєстрованих як ФОП, повідомляє пресслужба ПриватБанку. Нова функція спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям спосіб керувати фінансами через мобільний банк.
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Ключові факти
- Для відкриття рахунку в ПриватБанку треба авторизуватися у додатку «Приват24». Після чого вибрати меню «Сервіси – Бізнес» та опцію відкриття рахунку для ФОП.
- Необхідно розказати про свій бізнес, обрати бізнес-карту та відповідний тарифний пакет для обслуговування. Потім треба підтвердити відкриття рахунку та замовити бізнес-картку.
- Відкриття рахунку є безкоштовним, для нових ФОПів передбачені три місяці без абонплати за обслуговування рахунку.
- За даними фінустанови, з початку 2024 року в ПриватБанку було відкрито 123 000 нових рахунків для ФОПів, активна клієнтська база зросла на 6% і становить 721 000 клієнтів.
Контекст
У 2023 році ПриватБанк збільшив чистий прибуток на 24,75%, до 37,8 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022-го. Торік банк збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39%, до понад 60 млрд грн, і чистий портфель кредитів для бізнесу – на 23%, до понад 30 млрд грн. ПриватБанк також збільшив обсяги депозитів на 85 млрд грн, або на 18%.
За результатами першого півріччя фінансовий результат ПриватБанку до оподаткування зріс на 11%, до 40,7 млрд грн. Чистий прибуток досяг 30,6 млрд грн, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2023-го.
7 жовтня наглядова рада ПриватБанку оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта головою правління банку замість Герхарда Бьоша. 1 листопада повноваження Бьоша завершуються. Австрійський банкір, який працює в Україні з середини 2000-х, залишає найбільший банк країни після трьох років роботи. Чому Бьоркнерта обрали як заміну Бьошу – читайте тут.
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