У «Приват24» стало доступне відкриття бізнес-рахунку для ФОПів 

У додатку «Приват24» зʼявилася можливість відкрити бізнес-рахунок для підприємців, зареєстрованих як ФОП, повідомляє пресслужба ПриватБанку. Нова функція спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям спосіб керувати фінансами через мобільний банк.

Ключові факти

Для відкриття рахунку в ПриватБанку треба авторизуватися у додатку «Приват24». Після чого вибрати меню «Сервіси – Бізнес» та опцію відкриття рахунку для ФОП.

Необхідно розказати про свій бізнес, обрати бізнес-карту та відповідний тарифний пакет для обслуговування. Потім треба підтвердити відкриття рахунку та замовити бізнес-картку.

Відкриття рахунку є безкоштовним, для нових ФОПів передбачені три місяці без абонплати за обслуговування рахунку.

За даними фінустанови, з початку 2024 року в ПриватБанку було відкрито 123 000 нових рахунків для ФОПів, активна клієнтська база зросла на 6% і становить 721 000 клієнтів.

Контекст

У 2023 році ПриватБанк збільшив чистий прибуток на 24,75%, до 37,8 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022-го. Торік банк збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39%, до понад 60 млрд грн, і чистий портфель кредитів для бізнесу – на 23%, до понад 30 млрд грн. ПриватБанк також збільшив обсяги депозитів на 85 млрд грн, або на 18%.

За результатами першого півріччя фінансовий результат ПриватБанку до оподаткування зріс на 11%, до 40,7 млрд грн. Чистий прибуток досяг 30,6 млрд грн, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

7 жовтня наглядова рада ПриватБанку оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта головою правління банку замість Герхарда Бьоша. 1 листопада повноваження Бьоша завершуються. Австрійський банкір, який працює в Україні з середини 2000-х, залишає найбільший банк країни після трьох років роботи. Чому Бьоркнерта обрали як заміну Бьошу – читайте тут.