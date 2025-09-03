Forbes Digital підписка
Соглашение о недрах. Управляющий совет Инвестиционного фонда восстановления провел первое заседание

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Состоялось первое заседание Управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом 3 сентября сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

  • В составе Управляющего совета – по три представителя от Украины и США. Американскую сторону представляют министр финансов Скотт Бессент, главный инвестиционный директор DFC Коннор Коулмэн и вице-президент и генеральный юрисконсульт DFC Роберт Стеббинс.
  • По словам Свириденко, совет уже утвердил правила работы, создал комитеты, а также предоставил полномочия по открытию банковских счетов фонда и выбору администратора и инвестиционного советника.
  • Следующим шагом станет определение проектов для первых пилотных инвестиций. Этот вопрос планируется обсудить в сентябре во время визита представителей DFC в Киев.
  • Накануне правительство назначило украинских менеджеров в руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления. В состав управляющего совета вошли: Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Егор Перелыгин, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Александр Карасевич, государственный секретарь МИДа.

Контекст

Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF) – совместная инициатива правительств Украины и США, созданная для привлечения частных инвестиций в стратегически важные сектора украинской экономики.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа здесь.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Фонд официально был запущен 23 мая.

