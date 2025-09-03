Состоялось первое заседание Управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом 3 сентября сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Подробности
- В составе Управляющего совета – по три представителя от Украины и США. Американскую сторону представляют министр финансов Скотт Бессент, главный инвестиционный директор DFC Коннор Коулмэн и вице-президент и генеральный юрисконсульт DFC Роберт Стеббинс.
- По словам Свириденко, совет уже утвердил правила работы, создал комитеты, а также предоставил полномочия по открытию банковских счетов фонда и выбору администратора и инвестиционного советника.
- Следующим шагом станет определение проектов для первых пилотных инвестиций. Этот вопрос планируется обсудить в сентябре во время визита представителей DFC в Киев.
- Накануне правительство назначило украинских менеджеров в руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления. В состав управляющего совета вошли: Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Егор Перелыгин, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Александр Карасевич, государственный секретарь МИДа.
Контекст
Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF) – совместная инициатива правительств Украины и США, созданная для привлечения частных инвестиций в стратегически важные сектора украинской экономики.
17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа здесь.
30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда.
8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Фонд официально был запущен 23 мая.
