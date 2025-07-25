Украине необходимо закрыть дефицит в $65 млрд в год, $25 млрд из которых – потребности оборонного производства. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 25 июля, пишет «Интерфакс-Украина» .

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По словам президента, необходимо покрыть дефицит в $40 млрд в год, а для развития оборонного производства, в частности изготовления дронов, ракет и средств РЭБ, нужно $25 млрд ежегодно.

Зеленский рассказал, что начал работать над этим вопросом с президентом Евросовета Антониу Коштой, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, американцами, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером. «Есть еще на перспективу программа финансирования нашей армии», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что это часть обороноспособности Украины и часть безопасности всей Европы. «Раньше европейцы отказывались давать деньги на заработную плату наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех», – объяснил президент.

Контекст

Ранее Зеленский заявлял, что оборонный производственный потенциал Украины, включающий почти 1000 видов продукции, превысил $35 млрд. Однако у 40% нет надлежащего финансирования.

16 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13439-3 об изменениях в госбюджет 2025 года, увеличивающий расходы на оборону на 412,4 млрд грн.

Как писала FT со ссылкой на источники, ЕС активно ищет способы покрытия потенциального дефицита бюджета Украины в 2026 году, который может составить $19 млрд. Причина – уменьшение финансовой поддержки со стороны США и отсутствие перспектив быстрого завершения войны.

Что происходит с государственными финансами – в пяти иллюстрациях от Forbes Ukraine.